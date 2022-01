Julio César Chávez: Chávez Jr. asegura que el boxeador golpeaba a su esposa e hijos

Julio César Chávez Jr. volvió a ser el centro de la polémica, luego de que a través de sus redes sociales, volviera a exponer detalles de su vida privada y atacara a su padre, Julio César Chávez. En el clip aseguró que Chávez González es querido por su gran carrera como boxeador, pero que "si las personas se enteran de quién fue, dejarían de quererlo".

Chávez Carrasco aseguró que su padre le pegaba a él, a sus hermanos y a su madre, pero piensa que eso no importó, porque la gente no lo quería ver. “Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Nos golpeó, le pegó a mi mamá", dice el mensaje que graba mientras camina por un vestidor.

Además, aseguró que ya lo perdonaron, pero dijo que no es justo que su padre diga que ahora él está peor. "Ya lo perdonamos, pero ahora dice que yo estoy peor que él“, dijo el hijo de Julio César Chávez.

"He intentado hacer las paces con mi papá": JCC Jr.

Además de las duras críticas contra su padre, también dijo que ha intentado limar asperezas con él, pero aseguró que su padre se ha dejado llevar por comentarios de personas que no lo quieren. “He intentado hacer los pases con mi papá, le hago caso y todo. He intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere”, finalizó.

Chávez Jr. dijo que ha intentado solucionar los problemas con su padre

FOTO: Archivo

Chávez Jr. quiere revancha con el "Canelo"

En fechas recientes, Julio César Chávez Jr. mostró unas fotografías en sus redes sociales, en donde se puede ver que ha regresado a los entrenamientos y quiere estar de vuelta en los encordados. En junio del año pasado, el hijo de la leyenda tuvo su último combate como profesional. Fue en el Estadio Jalisco de Guadalajara y enfrentó al brasileño Anderson Silva. El pleito terminó en victoria para el púgil sudamericano y dejó a Chávez Jr. con una marca de 52 triunfos, 6 derrotas y un empate.

Pero ahora, ha dicho que espera estar listo para regresar al boxeo profesional y que espera poder encontrarse de nueva cuenta con Saúl "Canelo" Álvarez, con quien ya tuvo un combate y perdió por decisión, el 6 de mayo de 2017.

SEGUIR LEYENDO:

Julio César Chávez Jr. pide la revancha a Canelo Álvarez para "darle el gusto a la gente"

Julio César Chávez Jr denuncia que policías quisieron detenerlo sin razón | VIDEO

"Es una persona enferma": Frida Muñoz rompe el silencio sobre Julio César Chávez Jr.