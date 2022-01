"Es una persona enferma": Frida Muñoz rompe el silencio sobre Julio César Chávez Jr.

A pocas semanas de que el boxeador, Julio César Chávez Jr. arremetiera contra su esposa, Frida Muñoz, señalándola de infiel y asegurando que se encontraban en proceso de divorcio, es ahora ella quien rompió el silencio y reflexionó sobre su vida sentimental.

Fue durante una entrevista para el programa "Despierta América" que la joven que fuera también pareja de Edgar Guzmán López, hijo del Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue asesinado en 2008, la actual pareja de Chávez Jr. vive una tormentosa relación con el boxeador.

“He pasado cosas difíciles con mis parejas y ahora digo ‘algo bueno tengo que aprender", dijo la pareja de Chávez Jr.

Posteriormente, la joven comentó sin tapujo de sus problemas que enfrenta el boxeador mexicano respecto a su enfermedad;

“Lo que pasa es que él es una buena persona, es el padre de mis hijos, y lo quiero mucho, no te voy a hablar mal de él porque sería respeto a mis hijos y hacia sus padres, ellos también saben el problema o lo difícil que ha sido lidiar con su enfermedad, pero al final de cuentas es una persona enferma que él no sabe lo que dice”, comentó.

¿Chávez Jr. necesita terapia?

Pese a que Julio César usa con frecuencia las redes sociales para mal de su esposa, Muñoz asegura que su amor es más fuerte que todo y por ello no se ha pronunciado contra él;

“Yo sí lo amo, así me puedan decir ‘ah, lo que ha dicho de ti’, yo lo quiero mucho, después del papá de mi hija Frida, es la única persona que ha existido en la mía”.

Agregó que ella no juzga a Chávez Jr. puesto que conoce su situación, donde él viene de una infancia muy difícil, quien está repitiendo los mismos patrones de su papá, momento en el que a él no lo trataron y por ello no se ha roto el ciclo

"Por eso él sigue así, y está enfermo. Él trata de evadir sus sentimientos, tomando pastillas, culpando a otros, pero desgraciadamente él no ha querido tratarse, ni reconocer que lo tiene, y mientras tanto pues no puede curarse”, dijo.

Por último, Frida Muñoz negó tener algún tipo de contacto con la familia de “El Chapo” Guzmán, destacando que a ellos no les pareció su romance con el hijo de Julio César Chávez y por eso prefirió alejarse totalmente de los parientes de su hija mayor.

Video: