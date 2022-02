El beso que se dieron Scarlett Johansson y Sandra Bullock en público que nadie recuerda: VIDEO

Para nadie es un secreto que Scarlett Johansson es en la actualidad una de las actrices más aclamadas y seguidas en el mundo debido a su particular belleza, simpatía y por supuesto debido a su talento en la gran pantalla.

La megaestrella de 35 años que es recordada por papeles como como el de la agente Natasha Romanoff en "La viuda negra", es considerada una de las actrices más talentosas y más bellas, esto principalmente debido a pos particulares rasgos de su rostro, entre ellos su poderosa mirada.

NO TE PIERDAS: Ésta es la MEJOR película de Scarlett Johansson en Netflix | TRÁILER

Y es precisamente hablando de las famosas actrices de la industria en Holllywood que vale la pena mencionar que hay otra gran y talentosa actriz que al igual que Johansson ha sido multipremiada y es una de las más queridas del gremio cinematográfico, y se trata de Sandra Bullock.

Sandra Bullock es reconocida por ser ganadora de un premio Oscar. Foto: Especial

Sandra Bullock, una actriz multipremiada

Vale la pena recordar que Bullock, además de ser una bella e inteligente actriz, también es reconocida por su trayectoria como directora y productora de cine y televisión.

En suma, la famosa es conocida por ser ganadora del Premio Oscar a Mejor Actriz por la película "The Blind Side", además de que se le conoce por su participación en películas como Speed, Miss Congeniality, The Proposal, Gravity, Ocean's 8 y The Blind Side.

La vez que Scarlett Johansson y Sandra Bullock se besaron en público

Es bajo este panorama en el que ambas actrices se han destacado por su trabajo y éxito en la industria de Hollywood, que ahora ha llamado la atención de los internautas un video que circula en la red en donde se le puede ver a ambas actrices dándose un beso, esto presuntamente durante los premios MTV en 2011.

A continuación te mostramos el momento en el que ambas actrices se dan un beso y se sonríen posteriormente debido a la buena química que se pudo observar entre ellas.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

TRUCO de Sandra Bullock y otras celebridades para eliminar las "bolsas" bajo los ojos