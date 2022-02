¡Alessandra Rosaldo fue corista de Lucero!, así fueron los inicios de la cantante

Aunque ahora vemos a grandes cantantes en importantes escenarios, en muchos casos no se conoce el origen de sus inicios ni todo lo que tuvieron que hacer para llegar a triunfar en su carrera musical.

Una de las estrellas que en pocas ocasiones ha declarado la manera en la que se desarrolló como icono del pop es Alessandra Rosaldo, conocida artísticamente por ser la vocalista del grupo de los 90’s Sentidos Opuestos.

La esposa de Eugenio Derbez declaró cómo fue su incursión profesional en la música, Alessandra fue invitada a una de las emisiones de “Pinky Promisse”, durante la charla con a Ari Borovoy y Karla Díaz dijo que su primer trabajo como cantante fue haciendo coros para Lucero.

“Yo empecé como corista, mi primer sueldo como corista tenía yo 11 años, de Lucero, Lucerito en ese entonces, porque mi papá manejaba a Lucerito y mi papá produjo una parte de no me acuerdo que festival era y me llamó para hacer coros de Lucerito siento una niña y ese fue mi primer sueldo no se me va olvidar me dio un cheque mi papá”, dijo la intérprete de “Amor de papel”.

A los 17 años empezó a trabajar profesionalmente con Lucero de igual manera como corista, también confesó que fue corista de Caló y Alix, ex Timbiriche en su etapa de Solista, para después formar junto a Chacho Gaytán Sentidos Opuestos a los 21 años.

Actualmente Alessandra Rosaldo se encentra felizmente casada, tiene una hija llamada Aitana y continua su carrera como cantante, aunque desde hace algunos años no hay música nueva de Sentidos Opuestos se han presentado en los proyectos de “Únete a la fiesta” y “90´S Pop Tour”

