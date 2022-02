“Me Prendí”, Eduin Caz baila candente "perreo" con su esposa en concierto de Bad Bunny: VIDEO

La noche del sábado 26 de febrero, Bad Bunny se presentó en Los Ángeles, California y entre el público estuvo nada más y nada menos que el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, quien demostró ser un gran admirador del trabajo del puertorriqueño pues además de “perrear” hasta el suelo, se puso muy eufórico en más de una ocasión y hasta estuvo muy cariñoso con su esposa.

Fue a través de sus redes sociales donde el intérprete de “Ya supérame” estuvo documentando cómo es que se desarrolló la noche del concierto de Bad Bunny y para empezar, dejó ver los ostentosos y seguramente sumamente costosos outfits con los que él y su esposa, Daisy Anahy, acudieron al show destacando una cadena sumamente gruesa del cantante de la que pendía un dije de una figura humana que parecía ser un rapero, el cual, contenía una gran cantidad de diamantes.

Eduin Caz y su esposa Daisy brillaron en el concierto de Bad Bunny. Foto: IG: eduincaz

Antes de que empezara el concierto, Eduin Caz dejó ver que, además, de su esposa, también lo acompañó su hermano Jhonny y otros miembros del Grupo Firme, por lo que en esta ocasión cambiaron de papel y fungieron como público disfrutando de todas y cada una de las canciones de Bad Bunny, quien se estará presentando en México durante el próximo mes de diciembre.

En más de una ocasión, Eduin Caz, demostró ser un gran admirador de Bad Bunny pues se sabía prácticamente todas sus canciones, además, también dejó ver que él no “perrea” solo estuvo sacando sus mejores y más candentes pasos durante todo el concierto junto a su esposa y madre de sus dos hijos.

“Eeeerga, me prendí”, escribió Eduin Caz en una de sus historias en las que se le puede ver en completo éxtasis cantando al ritmo de “si tu novio no te mama el c*lo, pa’ eso que no mame, baja pa’casa que yo te lambo toa’” mientras recorría con su lengua el cuello de su esposa, quien pese a los cariñitos del cantante nunca dejó de bailar.

Tras el concierto de Bad Bunny, Eduin Caz volvió a publicar un video en el que dejó en claro que la presentación del puertorriqueño fue uno de los mejores shows que ha presenciado en toda su vida, “Ese amigo es el número uno, ¡vale totalmente toda la p*ta pena!” fueron las eufóricas palabras del líder del Grupo Firme.

Los videos publicados por Eduin Caz no tardaron en llegar a diferentes páginas de seguidores del Grupo Firme donde de inmediato comenzaron a pedirle una colaboración con Bad Bunny, sin embargo, se desconoce si ha habido algunos acercamientos entre ambas partes, por lo que, por ahora, dicha colaboración se ve aún muy lejana, no obstante, la sola posibilidad de verlos juntos ha emocionado a más de uno.

SIGUE LEYENDO:

¡Confirmado Camilo y Grupo Firme harán un dueto!: aquí los detalles

¿Se enojó?: Pepe Aguilar regaña a Eduin Caz en Premios Lo Nuestro 2022