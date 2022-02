Anahy, la esposa de Eduin Caz se maquilla con estos productos económicos que seguro tienes en casa

La noche de anoche se llevaron a cabo “Los Premios lo nuestro” en donde Eduin Caz y Grupo Firme además de participar en el homenaje a Don Vicente Fernández también recibió varios galardones que sostienen una vez más que la agrupación tijuanense llegó para quedarse.

En esta ocasión, Eduin Caz viajó solo acompañado de sus compañeros de grupo y su equipo de trabajo, por lo que su esposa Anahy e hijos lo esperaron en casa y desde ahí vieron la transmisión de dichos premios.

Para ver la actuación de su esposo, Anahy se reunió con unas amigas para cenar en su casa y para esto antes de su pequeña reunión, la esposa de Eduin Caz mostró a sus 2.5 millones de seguidores de instagram cómo es su rutina de maquillaje.

Y es que Anahy ha demostrado que sin ser una experta en make up siempre logra lucir como toda una estrella, lo sorprendente es que la esposa de Eduin Caz logra sus looks con cosméticos que no son de precios elevados.

Pese a que Anahy tiene la posibilidad de comprar las mejores marcas y de cualquier precio, lo cierto es que prefiere lograr un make up con cosmeticos económicos, esto demuestra que no importa el precio cuando hay calidad en los productos.

¿Qué maquillaje utiliza y cuánto cuesta?

Tal y como lo dijimos anteriormente, Anahy compartió con sus 2.5 millones de seguidores su rutina de maquillaje y ahí mostró cada uno de los elementos con los que logra que su rostro luzca increíble.

Foto: Captura de pantalla

La esposa de Eduin Caz utiliza el blush o rubor de la marca bissú, la cual puedes adquirir en cualquier tienda que vende productos de belleza pues es una de las marcas más económicas y con buena calidad del mercado.

Este producto, de acuerdo en la página oficial de Bissú tiene un costo de 47 pesos mexicanos.

Foto: Especial

Para peinar su ceja, Anahy utiliza una máscara de pestañas transparente de la marca Apple, que al igual que Bissú es una marca que se puede encontrar en cualquier tienda que venda productos de belleza.

Este producto, de acuerdo en la página oficial de Apple tiene un costo de 40 pesos mexicanos.

Foto: Especial

Una de las partes más importantes del maquillaje de Anahy son los ojos por lo que utiliza una máscara de pestañas que las hace lucir más largas, por lo que utiliza Lash Sensational Sky High, de Maybelline.

Este producto, de acuerdo en la página de walmart tiene un costo de 249 pesos mexicanos.

Foto: Especial

Siguiendo con los ojos, una de las partes más importantes son las pestañas postizas pues este le da un toque más dramático al maquillaje, por lo que tiene que utilizar un pegamento especial y Anahy utiliza el pegamento DUO.

Este producto lo puedes encontrar en cualquier tienda de productos de belleza y hasta en mercado libre y va desde los 79 hasta los 99 pesos.

Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

El Yaki aclara si tuvo o no una relación con la esposa de Eduin Caz

¿Quieres celebrar al estilo Eduin Caz? Esto cuesta la champaña con la que brindó con su esposa Anahy