¡A dónde vamos a parar! Chica vende su virginidad por un boleto para Bad Bunny

Fue a principios de este 2022 cuando Bad Bunny anunció que este año dará una serie de conciertos en algunos países del mundo entre ellos México,por lo que fanáticos del conejo malo hicieron de todo para conseguir entradas para ser testigos del magno evento.

Largas filas, incluso algunos fanáticos del cantante puertoriqueño durmieron un día antes afuera de las instalaciones del lugar en donde se presentará Bad Bunny para poder alcanzar un par de boletos.

Otros fanáticos más pidieron ayuda al mundo entero para que depositaran dinero y así poder comprar boletos, otras más le hicieron berrinches a sus novios para que éstos le compraran entradas, pero existe un caso que ha llamado la atención pues una joven ha decidido vender su virginidad.

Virginidad a cambio de boletos

En redes sociales circuló un video en el que se aprecia a una joven sostener una cartulina color rosa en una calle de Ecuador, la cuál decía “Vendo mi virginidad para el concierto de Bad Bunny”.

Un hombre a bordo de un automóvil se acercó a la chica para cuestionar si era verdad lo que decía dicho anunció a lo que la fanática del también llamado “San Benito” lo confirmó.

“Lo que sea por el concierto, dispuesta a todo por el concierto, es que soy super fan de Bad Bunny” dijo la joven ecuatoriana

Durante la plática, la joven que está dispuesta a vender su virginidad aseguró que lo hace debido a que sus padres no le quieren dar el dinero para adquirir las entradas.

“Es que no me quieren dar el dinero porque dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, y pues ya quiero mi dinero para el concierto”. Dijo la joven.

FOTO: Captura de pantalla

No va a trabajar

Luego de un buen rato de plática, el hombre que se acercó a la chica que está dispuesta a todo por un boleto para ver a Bad Bunny y la cuestionó el por qué no trabaja en lugar de exponerse.

Ante este cuestionamiento, la joven aseguró que no trabajaba por que “le da pereza”, además aseguró que no está haciendo nada malo y no tiene vergüenza de ofrecer su virginidad

En redes sociales hay opiniones encontradas ya que grupos feministas apoyan la decisión de la joven respecto a hacer lo que quiera con su cuerpo, mientras que algunos conservadores creen que las generaciones actuales no quieren trabajar y se ponen en riesgo.

Foto: Captura de pantalla

