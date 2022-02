Regina Orozo se divierte juzgando

Con 50 años de experiencia artística, Regina Orozco prefiere cantar y actuar sobre un escenario a bailar, sin embargo, esto no impidió que se sumara como juez en el programa “Todos a bailar” en donde se divirtió mucho conviviendo con las familias que participan por cumplir su sueño.

“De chiquita sí estudié danza y danza contemporánea, en la escuela de teatro nos ponían ballet, pero ahorita no bailo; mi manera de calificar era por lo que me hicieran sentir y fue una experiencia divertida”, contó la intérprete y aunque estuvo durante 13 semanas conviviendo con los participantes, no se anima a pisar las pistas de baile: “No, no lo haría, a mí que me inviten a cantar y que bailen a mí alrededor”, comentó entre risas.

Regina aceptó ser parte del jurado, siempre y cuando pudiera comportarse tal cual es y como así fue se divirtió todo el tiempo, lo difícil fue enfrentar las distintas dinámicas para calificar y juzgar a los participantes, porque todos lo hacían con entrega y pasión.

El programa “Todos a bailar” llega a su fin este sábado 19 de febrero y considera que esta experiencia va a marcar a los pequeños de cada familia, quizá algunos pondrán más atención a las artes o no, pero lo que sí ve seguro es que los enseñó a trabajar en equipo y esto de alguna u otra forma forjará su carácter.

Ante la falta de aforos para subir a cantar, sigue participando en proyectos actorales, este año estrenará la serie “Mariachi” en HBO Max, y filmará dos proyectos más de comedia para plataformas, de los que aún no puede dar más detalles. Además, alista su presentación en la Expo Dubai el próximo lunes 28 de marzo, para cerrar la participación del Pabellón de México.

