Hija del “Coque” Muñiz le pone un ultimátum a su padre ¿Qué le dijo? | VIDEO

Marisol Muñiz, hija del popular cantante y conductor, Jorge “Coque” Muñiz, está próxima a casarse y tanto su talentoso papá como su mamá Mina, están vueltos locos de la emoción por su próximo enlace matrimonial.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa “De primera mano”, el cantante e hijo de una de las máximas voces románticas de México, el afamado Marco Antonio Muñiz, celebró que su hija esté próxima a casarse y confesó que le pidió algo muy especial como “regalo de bodas”.

El simpático “Coque”, dijo ante las cámaras luego de que una de las conductoras del programa le preguntó si le dedicaría una canción para los novios, que su hija le pidió de la manera más amable que por favor no cantara, que así lo dejara.

“Ya me dijo que no quiere que le cante, por favor no se te vaya a ocurrir que cuando estés ahí quieras cantar una canción y pues ni modo”, dijo un resignado, pero a la vez contento “Coque”.