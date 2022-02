Jay de la Cueva presume nuevo material discográfico ¿será el fin de Moderatto?

La banda Moderatto cumple 20 años de existencia, tiempo en el que ha conseguido la aprobación del público, a pesar de que en el momento de su creación fue duramente criticada por generar canciones que sólo eran parodias, sin embargo, con el paso del tiempo la banda fue tomando vuelo y ahora no parece un chiste, es toda una realidad.

El líder de la banda, Jay de la Cueva, indicó que en sus inicios se dedicaron a hacer algunos covers, la gente creía que se podía “moderatizar” cualquier canción y así fue como iniciaron su camino, además externo su respeto para quienes hacen covers y señaló que ya con el tiempo se puede notar que ya existe un catálogo muy equilibrado entre las canciones hechas como covers y los hits de la propia banda.

En torno a la posible separación de Jay de la Cueva de Moderatto, el músico aclaró que dicho rumor se propagó luego de una entrevista en la que se malinterpretó que él tomaría la decisión de retirarse de la banda, sin embargo, esto no ocurrirá, al menos no por el momento.

“Nunca ha habido una información oficial del grupo diciendo que ya no va a continuar, ha estado 20 años, no hemos parado, es una realidad que en la pandemia terminé mi primer álbum como solista y probablemente este año (en el verano), esté publicando la nueva música”, dijo el famoso “detector de metal”.

De la Cueva, quien también forma parte de al menos otras cuatro agrupaciones con participaciones especiales, incluidos, Los Ángeles Azules, Fobia y Molotov, se mostró contento por poder sacar su nuevo material discográfico pronto.

“No es que yo abandone la banda, la banda va a estar ahí y sabremos cuando visitarla y cuando tenemos algo que contar con esta banda, no cierro la puerta a decir –me salgo del grupo y no vuelvo a tocar con la banda-, no es por ahí”.