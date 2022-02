Joaquín Cosío rompe en llanto al recordar su infancia: 'Nadie me abrazó ni me dio besitos' | VIDEO

A sus 59 años, Joaquín Cosío revivió un recuerdo de su infancia que aún hoy en día lo sigue conmoviendo al grado de provocar que sus ojos se inunden de delicadas y cristalinas lágrimas, cuestión que habla de su emocionalidad y de lo difícil que fue alcanzar la fama que tras décadas de trabajo ha cosechado gracias a su esfuerzo y dedicación.

Joaquín Cosío es un actor mexicano que nació en Tepic, Nayarit; ha participado en diversas producciones cinematográficas cuya recepción ha sido fabulosa entre la audiencia, tales como 'Arráncame la vida' y 'El Infierno', película donde interpretó a El Cochiloco, uno de los personajes que ha catapultado su trayectoria.

A pesar de sus éxitos, la vida del galardonado actor ha pasado por diversos claroscuros que le han dejado diversas enseñanzas, sobre las cuales, sigue reflexionando en la actualidad.

Por ello, en entrevista con Jordi Rosado, Joaquín Cosío aprovechó para dar datos de él que ni sus más fieles seguidores conocían, tal y como una vivencia que impactó su vida de una manera muy cruda.

El recuerdo que revivió Joaquín Cosío data de su infancia, específicamente cuando concluyó sus estudios de primaria, ya que debido a que su familia estaba muy ocupada, nadie pudo acompañarlo en su graduación, lo cual, aunado a que cuando pasó a recibir su diploma nadie le aplaudió, hizo que el actor rompiera en llanto al narrar aquella amarga vivencia.

"No fue nadie porque no podían, porque estaban ocupados, pero cuando paso por mi diploma, mientras todos los niños pasaban y les aplaudían y la familia, yo paso y no me aplaude nadie porque no estaban", relató entre lágrimas.

La mamá de Joaquín Cosío murió cuando él apenas tenía 1 año y medio de edad, mientras que su padre se dedicó a trabajar para ser el sostén de la familia, dejando de lado el afecto paternal.

Y justamente en vista de que el actor no tuvo una familia muy amorosa, él trata de llenar de apapachos a su hijo, pues a pesar de que no tiene un modelo al cual emular, intenta cubrir todas las necesidades de su pequeño, incluyendo las afectivas, mismas que estuvieron ausentes en su propia infancia.

"Con él doy salida a algo que en particular yo no tuve; el abrazo de un padre a un hijo o de una mamá por ejemplo, yo procuro dárselo a él; de alguna manera lo abrazo y lo cuido y le doy besos, cosas que no tuve... De ninguna manera me abrazó nadie, ni me dieron besitos, ni me dieron apapachos, no existieron; no existió porque no estaban, no es culpa de nadie", confesó el actor mientras su voz se quebraba.