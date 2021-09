Joaquín Cosío: ¿Quién es el actor que se convertirá en Wolverine?

Joaquín Cosío Osuna es un actor y poeta originario de Tepic, la capital de Nayarit. Conocido por sus polémicos personajes en producciones como "Matando Cabos", "Arráncame la vida" o "El infierno". Desde sus primeros años de edad, Joaquín y su familia se trasladaron a la ciudad de Chihuahua, donde el ahora histrión se especializó en ciencias de la comunicación gracias a su desempeño en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Después de laborar el algunos medios de comunicación a nivel local, Joaquín decidió encaminarse un poco más hacia las artes, por lo que empezó su carrera como actor. Para principios de los 80, Cosío Osuna ya participaba en algunos proyectos de teatro, sin imaginar que en algún momento llegaría a formar parte de filmes tan relevantes como las películas de Marvel. Una vez que despegó su carrera, Joaquín comenzó a relacionarse con algunas de las figuras más importantes del cine nacional e internacional.

Joaquín Cosío es originario de Tepic, Nayarit. Foto: Twitter @lindayvette

Sus proyectos más exitosos

Entre algunos de los reconocimientos con los que cuenta están un Premio Ariel por Mejor Coactuación Masculina en la película "El Infierno" y una Diosa de Plata por ser el Mejor Actor del 2013, lo que logró con su participación en "La vida precoz y breve de Sabina Rivas". Aunque durante los últimos años el nombre de Joaquín Cosío ha tenido un gran peso en México y en Estados Unidos, el actor de teatro incursionó en el cine hasta el año 2000, cuando tenía 38 años.

Con el inicio del nuevo siglo, también se inauguraron una serie de oportunidades para el actor, quien se trasladó a la Ciudad de México para trabajar con la Compañía Nacional de Teatro en México, lo que le valió convertirse en una de las figuras más admiradas del medio. La primera película en la que participó fue "Una de dos", gracias a Alejandro Caballero, quien le habló para hacer un casting que resultó más que exitoso. A partir de ese momento, su carrera despegó hasta llevarlo a Hollywood, donde ocurrió su participación más reciente: "The Suicide Squad" en 2021.

No es la primera vez que Joaquín participa en una película de superhéroes. Foto: Twitter @pozainforma

Joaquín Cosío como Wolverine

Durante las últimas horas, se dio a conocer que Joaquín Cosío interpretaría la voz de Wolverine, uno de los superhéroes más queridos en la cultura popular. Marvel Comis México fue la empresa responsable de informar que el mexicano le prestará su voz a Logan, uno de los líderes de los mutantes pertenecientes a la saga de X-Men. Sin embargo, su regreso a Marvel será de un modo particular, pues el actor participará en la adaptación del podcast “Wolverine: La noche larga”.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, la producción contará con 10 episodios de 30 minutos en los que también podrán escucharse las voces de actores mexicanos como Bruno Bichir y Marianna Burelli. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Cosío participa en un proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel, pues también se convirtió en "Scorpio" para la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.