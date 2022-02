Sí te tiemblan las rodillas: Joaquín Cosío revela su encuentro con narcotraficantes

Joaquín Cosío aún agradece la oportunidad que le dio el director Luis Estrada para participar en la película El infierno; sin embargo, esta cinta lo llevó a protagonizar uno de los momentos más terroríficos de su vida: el encuentro con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada.

En La entrevista con Yordi Rosado, el actor habló de cómo fue seleccionado para el papel de "El Cochiloco" para ser parte de la cinta que estelarizó Damián Alcázar y hablaba sobre cómo se da el narcotráfico en México.

Durante la charla dio a conocer que su aparición en esta producción ha hecho que incluso los narcotraficantes le envíen botellas de tequila y lo hayan felicitado por retratar de forma adecuada a su gremio.

Contó que esto le ha ocurrido en bares y antros a lo largo de los años, e inclusive una de esas en compañía de Luis Estrada; sin embargo, en uno de estos encuentros temió por su vida.

De acuerdo con el relato de Cosío a Yordi Rosado, en una visita que hizo al bar Las 15 letras, en Zacatecas, se encontraba bebiendo con sus amigos cuando llegaron dos jóvenes que se encontraban alcoholizados.

"Esa es la frase más escalofriante que me han dicho: "nosotros somos los de a de veras"", fue la frase que le dijeron justo al momento de verlo y encontrarse con él.

Al no saber qué hacer, él actor fue amable con ellos e inclusive les ofreció un trago para no ofenderlos, aunque lo único que quería hacer era salir del lugar corriendo.

Esta historia tuvo un final feliz, ya que tanto Cosío como sus amigos pudieron irse sin ningún problema, mientras que los supuestos narcotraficantes se sintieron felices de charlar con él.

En una ocasión le ofrecieron cocaína

No fue asunto de una vez

No fue la primera ocasión que le ocurrió esto, ya que mucho antes de interpretar a "El Cochiloco", confesó, un día que se encontraba en un bar en Ciudad Juárez fue interceptado por un hombre rubio muy bien vestido.

El sujeto al saludarlo no dejaba de presionarle la mano y hacerle varias preguntas que incomodaron al intérprete de manera inmediata.

Pese a que se alejó del actor, el hombre regresaba hacia él y volvía a saludarlo. Durante este momento se sintió amenazado y completamente vulnerable, debido a que no sabía cómo actuar ante los constantes regresos del hombre.

"Yo temblando y el tipo volteando a verme", dijo.

Justo cuando decidió que no podía más, el sujeto se acercó de nueva cuenta para darle un consejo: "cuídate cuando cruces la puerta", lo cual puso muy nervioso a la estrella de "Matando Cabos".

"Es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas", dijo.

Al final, el actor se pudo ir del sitio sin problemas, pero no fue la última ocasión que tuvo un encuentro con algún narco. Según contó, en otro momento un chico se acercó a él en el baño de un bar para saludarlo.

Posterior a esto le arrojó un sobre con una sustancia de la que dio a entender era cocaína. Este tipo de situaciones, asegura, se han convertido en algo incómodo, debido a que no tiene idea de cómo actuar frente a personas que no entienden que no es el personaje de la película.

"Me confunden, me estás confundiendo", dijo.

Aseguró que se sintió intimidado por estos hombres.

Pese a todo agradece haber aparecido en la película

Durante la charla aseguró que no hizo casting para interpretar este rol, debido a que el realizador solamente le dio el guión y esperó su respuesta. Cuando Joaquín le dijo que le había encantado, le informó que ya estaba dentro del proyecto.

Aseguró que este papel cambió también su forma de trabajar, ya que le hizo tomar varios caminos para poder adentrarse en la piel del narcotraficante que ganó y perdió todo durante su carrera en el crimen.

"Cambia mi vida y también cambia mi manera de interpretar personajes", dijo.

Este papel, comentó, fue mejorado gracias a la relación que tenía con Damián Alcázar, actor con el que había participado en un proyecto en el que ambos habían tenido créditos en Colombia.

"Ahí había mucho de mi admiración por Damián", comentó sobre la primera escena de la película en que hace aparición. Destacó que la alegría de volver a ver a su colega era genuina, pese a la cámara, sobre todo porque lo considera una persona muy generosa.

"Uno se rinde y se hinca ante un guión bien escrito", dijo.

