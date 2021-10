Matando Cabos 2 quiere captar nuevas generaciones con 'El Mascarita' y 'El Canibal'

Hace 17 años la cinta Matando Cabos se convirtió en la segunda película más vista en las taquillas del país, ahora la historia dirigida por Alejandro Lozano quiere conquistar nuevas generaciones con el spin off, en el cual retoman con humor negro la historia en tiempo real de los personajes.

“La primera encontró su lugar en el corazón del cine y de los mexicanos, y mientras pasaban los años siempre eran conversaciones en reuniones para traer de nuevo la historia, y hasta hubo varios guiones, no queríamos tocar la primera porque no es un remake, es un spin off, pero es una trama que pasa 17 años después. Quisimos retomar la historia de El Mascarita ya que junto a El Canibal fue lo que más funcionó de la cinta”, dijo en entrevista Billy Rovzar, quien aseguró que quieren captar nuevas generaciones.

El filme ahora llega directamente a streaming por Prime Video, y además de volver a personajes entrañables, incluye nuevos como Eli, interpretada por Aranda Sokol, “el mayor reto de estar en el filme fue toda la lucha que tuve que hacer, mucha coordinación y meterme al personaje y a la historia, porque cuando salió Matando Cabos, no había nacido", dijo la actriz.

La película está disponible desde hoy en 240 países, algo que celebra su director, "fue una historia que se conoce mucho en nuestro país, pero en el mundo no, y ahora estamos hablando de una aldea global de las plataformas, de gente en la India, en Sudamérica, en otros idiomas que van a conocer a los personajes", comentó Lozano.

La cinta que hace una sátira del cine de luchadores trae de nuevo a escena al famoso Rubén Mascarita interpretado por Joaquín Cosío y su fiel guardaespaldas Tony El Caníbal, papel que desempeña Silverio Palacios, para luchar una batalla propia, pero estrecharán su amistad.

Además el elenco lo conforman: Gustavo Sánchez Parra, Rocío Verdejo, Carlos Aragón y Florencia Ríos.

A DETALLE

La primera cinta fue dirigida también por Alejandro Lozano.

2004 Se estrenó en la pantalla grande.

Se convirtió en la segunda película mexicana más taquillera de ese año.

Ana Claudia Talancón tiene una participación especial.

Por Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodemexico.com

MAAZ