Gente ignorante la que ha atacado a Lucerito Mijares por su físico: Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante no dudó en arremeter contra todos aquellos que critican a Lucerito Mijares por su físico. Después de confesar que le gusta el trabajo que está haciendo la hija de Manuel y Lucero, no dudó en defenderla de todos lo que la critican por no entrar en los estándares de belleza. El primer punto que pidió fue respeto, ya que es una menor de edad.

Lucerito comenzó su carrera artística al presentarse en obras de teatro y en conciertos con sus papás. Dicha situación hizo que algunas personas comenzaran a criticar el físico, ya que no entra en los estándares implementados por la sociedad. Esto no lo dejó pasar Gustavo al confirmar que la gente que la critica es estúpida.

“Es estúpida la gente. De entrada, es una menor de edad, vamos respetando que es una menor de edad. Sabes que, la sonrisa, o sea es Lucerito”, explicó el periodista. Se tiene que recordar que entre las críticas que recibe son relacionadas a que está “gordita” o las comparaciones frecuentes con su mamá.

Es su fan

El tema de Lucerito salió en la transmisión de “Gustavo Adolfo Infante TV” gracias a que el fin de semana el periodista fue al concierto de Emanuel y Mijares. En dicho evento se encontró con la hija del “soldado del amor”. Durante la presentación se puso a platicar con ella y le confesó que le gustaba mucho lo que estaba haciendo.

“Le dije: ‘oye me gusta lo que haces’, a lo que me dijo: ‘¿cómo sabes lo que hago?’. Le dije: ‘Porque te he visto y te oído”. Posteriormente ella le confesó que no lo ubicaba, por lo que procedió a decirle que es periodista y amigo de sus papás, ya que conoce prácticamente a toda la familia.

Se tiene que recordar que Lucerito estaba participando en la obra “Jaula de las Locas”, pero en septiembre dejó el proyecto. El motivo estaba relacionado con nuevas ofertas, por lo que necesitaba abandonar la obra para enfocarse sus próximas incursiones como artistas. Sus fans esperan verla pronto en los escenarios para aprovechar su talento musical.

