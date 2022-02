Raúl Velasco impulsó la carrera de “El Norteño” con una MENTIRA, esta es la historia

Edson Zúñiga, quién es mejor conocido como “El Norteño” es uno de los comediantes más reconocidos en México desde hace casi tres décadas, sin embargo, su carrera no hubiera sido la misma sin el apoyo de Raúl Velasco, quien se encargó de darle un impulso al creador del “Compayito” gracias a una mentira, por lo que en esta ocasión te contamos esta historia que muy pocos conocen.

“El Norteño” inició su carrera en la comedia aproximadamente en el año de 1996 cuando participó en el concurso de comediantes amateurs llamado “Riatatan”, el cuál fue organizado por Fernando Arau en el programa “Un Nuevo Día” donde también participaron otros grandes cómicos como Liliana Arriaga “La Chupitos”, Luis Manuel Ávila y Evelio Arias, por mencionar algunos, no obstante, fue Edson Zúñiga quien logró destacar por lo que fue avanzando en las eliminatorias.

Según las propias palabras de “El Norteño”, en una de las eliminatorias más avanzadas en el que el jurado estaba conformado por Jorge Ortiz de Pinedo, Eugenio Derbez, César Bono, Jorge Falcón y el temido Raúl Velasco, le prohibieron decir groserías en sus chistes pues de eso dependía si los presentaban o no en televisión, por lo que muy fiel a su estilo, Edson Zúñiga inició su rutina con un chiste sumamente subido de tono, no obstante, logró llenarle el ojo a los jueces, quienes le permitieron seguir avanzando pese a considerarlo como “grosero”.

Raúl Velasco detectó antes que nadie el potencial de "El Norteño". Foto: Especial

Tras pasar el riguroso filtro, Edson Zúñiga y otros comediantes de “Riatatan” fueron invitados a presentarse en “Siempre en Domingo”, el programa más importante de la televisión mexicana en esos momentos y “El Norteño” señaló que debido a los nervios se enfermó del estómago y ya estando a pocos minutos de salir al escenario había decidido que no quería dedicarse a la comedia por lo que se armó de valor y fue a darle las gracias a Raúl Velasco.

Raúl Velasco le mintió a “El Norteño”

Una vez que Edson Zúñiga estuvo frente a Raúl Velasco, quien estaba utilizando una elegante bata de seda roja, le explicó la situación y le agradeció por brindarle la oportunidad pero prefería desistir en su intento de dedicarse a la comedia, por lo que el conductor lo tomó de buena manera, pero antes de que se marchara, le pidió un favor especial, el cuál consistía en que grabara un chiste sin malas palabras para su esposa, Dorle Klokow, quien había quedado maravillada con su humor, por lo que “El Norteño” aceptó y grabó su chiste pero al final Raúl Velasco le dijo que había salido a nivel nacional.

“’No seas malo Edson, ahorita en un corte comercial grábame el chiste del cocodrilo para mi esposa, solo omite las malas palabras’ y me pasan al escenario entonces grabo el chiste y a la hora que terminó el chiste Raúl Velasco dice, ‘muchas gracias Edson, acabas de salir en el sistema Galavisión, más de 90 millones de personas’ y me dice Raúl, ‘nunca vas a trabajar para personas, vas a trabajar para tres o cuatro cámaras, bienvenido’, me voltea y me da la patadita”, recordó Edson Zúñiga.

Tras su primera presentación en “Siempre en Domingo”, la carrera de Edson Zúñiga tuvo un ascenso considerable y llegó a convertirse en uno de los comediantes más importantes de Televisa donde estuvo trabajando por muchos años en diferentes proyectos y si bien “El Norteño” tenía talento para conseguirlo, el impulso que le dio Raúl Velasco fue verdaderamente importante en su carrera.

