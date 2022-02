Raúl Velasco: Gloria Trevi le faltó al respeto y terminó insultada en “Siempre en Domingo | VIDEO

En 1989 Gloria Trevi estaba iniciando su camino dentro de la industria musical y al igual que otros artistas si quería darle proyección a su carrera tenía que presentarse en “Siempre en Domingo”, sin embargo, su debut en el programa conducido por Raúl Velasco no resultó como esperaba pues los nervios la traicionaron y terminó faltándole al respeto al icónico presentador, además, recibió un fuerte insulto por lo que a continuación te contamos todo sobre este bochornoso episodio que vivió la cantante regiomontana.

Gloria Trevi tenía apenas 21 años cuando debutó en “Siempre en Domingo” y se encontraba promocionando “Dr. Psiquiatra”, el segundo single de su disco “¿Qué hago aquí?” y hasta el momento de su presentación todo iba bien pues el icónico conductor anunció que iba a debutar a una cantante y habló maravillas de Gloria, incluso, le dio su clásica “patadita de la buena suerte” y tras la interpretación de su tema, Raúl Velasco le preguntó el motivo por el cual estaba es que estaba loca, haciendo referencia a un fragmento de la canción por lo que Gloria respondió de la misma forma y señaló que no estaba loca, que estaba desesperada por bailar, cantar y quitarle los lentes.

En un primer momento, Raúl Velasco se hizo para atrás para evitar que la cantante le quitara sus lentes, sin embargo, momentos después él mismo se los quitó y bromeó diciendo que era para que evitara “ver tentaciones” y la regiomontana aprovechó para elogiarlo por lo bien que se veía sin anteojos y hasta pidió que “una chifladita” del público, no obstante, esta acción no fue del agrado de todos pues se consideró que le faltó al respeto al conductor, quien no mostró molestia a cuadro.

Gloria Trevi terminó insultada

Luego de tres décadas de este accidentado episodio, Gloria Trevi rompió el silencio y reveló nuevos detalles de su bochornoso debut en “Siempre en Domingo” y recordó que cuando le quitó los lentes a Raúl Velasco la mayoría de colaboradores del programa, productores y otros ejecutivos de Televisa y de su disquera que estaban en el foro se escandalizaron por su irreverencia, por lo que de inmediato lo soltó comprendiendo que podría meterse en problemas, no obstante, señaló que afortunadamente la situación no pasó a mayores debido a que obtuvo tanto éxito que tiempo después volvió a ser requerida para participar en el programa.

Cabe mencionar que este no fue el único altercado que vivió en su debut en Siempre en Domingo pues señaló que su alocada presentación puso en una situación incómoda a Emilio Azcárraga “El Tigre” pues le estaba presumiendo “Siempre en Domingo” a una importante figura religiosa señalando que era un programa familiar y sus palabras se cayeron cuando salió al aire Gloria Trevi, quien se ganó los insultos del misterioso Arzobispo.

“El señor Emilio Azcárraga “El Tigre” estaba viendo el programa, estaba con un señor de la iglesia, un Arzobispo o una cosa así y le dice que este es el programa familiar por excelencia y le toca que sale la Gloria Trevi echa toda una fiera con los pelos parados y el Arzobispo le dice ‘está muchacha parece una prostituta francesa’, pero Raúl Velasco estuvo contentísimo”, recordó la también actriz.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco y los apodos poco conocidos del conductor de Siempre en Domingo

Raúl Velasco: Así fue como el polémico conductor le cambio la vida a Lucía Méndez | VIDEO