Construye Riqueza con tu Portafolio de Inversión

La construcción de riqueza no es un accidente, es el resultado de una estrategia bien planificada, y en el centro de esta estrategia está el portafolio de inversión. Un portafolio bien gestionado ayuda a mitigar riesgos, y también maximiza la rentabilidad a largo plazo. El concepto fue introducido por Harry Markowitz en 1952 mediante un artículo publicado en The Journal of Finance titulado "Portfolio Selection" y más tarde perfeccionado por William Sharpe con el “Capital Asset Pricing Model” (CAPM), ambos economistas galardonados con el Premio Nobel. Pero, ¿qué implica realmente crear un portafolio de inversión eficiente?

Un portafolio de inversión de acuerdo con The Southern New Hampshire University es una colección de activos financieros: acciones, bonos, o incluso criptomonedas, seleccionados con el objetivo de balancear riesgo y rendimiento. A diferencia del ahorro, que simplemente preserva el capital y tiende a perder valor por la inflación, la inversión implica poner el dinero a trabajar. En este sentido, no se trata solo de acumular, sino de crecer tu capital.

Es fundamental comprender las dos principales categorías de activos financieros, los cuales la Facultad de Economía de la UNAM los cataloga como: renta fija y renta variable. Los instrumentos de renta fija, como los bonos, ofrecen un retorno predecible y regular, ya que pagan intereses en fechas específicas y devuelven el capital al vencimiento, por lo que son considerados de bajo riesgo.

Por otro lado, los activos de renta variable, como las acciones, no garantizan un retorno fijo. Su valor fluctúa en función del rendimiento de la empresa y las condiciones del mercado, lo que puede generar grandes ganancias, pero también pérdidas. Estos activos son más volátiles, por lo que suelen atraer a inversionistas con mayor tolerancia al riesgo.

Los inversionistas se catalogan generalmente en cuatro perfiles de riesgo:

Conservador : Su prioridad es preservar el capital, por lo que, optan por una mínima exposición al riesgo. Su portafolio suele estar compuesto por un 90 % en renta fija y solo un 10 % en renta variable.

: Su prioridad es preservar el capital, por lo que, optan por una mínima exposición al riesgo. Su portafolio suele estar compuesto por un 90 % en renta fija y solo un 10 % en renta variable. Moderado : Estos inversionistas buscan un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Un portafolio moderado tiene una mezcla de 50 % en renta fija y 50 % en renta variable.

: Estos inversionistas buscan un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Un portafolio moderado tiene una mezcla de 50 % en renta fija y 50 % en renta variable. Agresivo : Su objetivo es maximizar ganancias y están dispuestos a tolerar una mayor volatilidad. Este tipo de inversionista prefiere una cartera compuesta casi en un 100% por activos de renta variable.

: Su objetivo es maximizar ganancias y están dispuestos a tolerar una mayor volatilidad. Este tipo de inversionista prefiere una cartera compuesta casi en un 100% por activos de renta variable. Especulativo: Incluye activos más volátiles como NFTs, IPOs y criptomonedas, lo cual representa un alto riesgo.

A medida que los inversionistas envejecen, su tolerancia al riesgo suele disminuir, mientras que, por otra parte, los jóvenes con un horizonte temporal más largo, pueden permitirse ser más agresivos en su estrategia, asumiendo mayores riesgos con la expectativa de un mayor retorno a largo plazo. En cambio, quienes se acercan a la jubilación tienden a volverse más conservadores, priorizando la preservación del capital para garantizar su retiro.

Un portafolio bien diseñado debe estar alineado con las metas personales, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal de cada inversionista. Como en cualquier estrategia financiera, no hay soluciones únicas. La clave es encontrar el equilibrio adecuado entre riesgo y rendimiento, ajustado a las circunstancias individuales.

El manejo adecuado del riesgo protege el capital, y abre la puerta a un crecimiento sostenido en el tiempo.

Christian Wetzel Grande Ampudia

Estudiante de la licenciatura en Derecho

Universidad Iberoamericana

Redes sociales: @Chris__Wetzel