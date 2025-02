Pablo Escalante: ley de cobranza delegada limita endeudamiento del trabajador al 40% de su nómina

Pablo Escalante Tattersfield, consejero independiente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN) y exvicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explicó que la ley de Crédito de Nómina con Cobranza Delegada, la cual pospuso su discusión el Senado de la República, permite que alguien realice el pago por tu cuenta.

"Esto funciona en México desde hace muchísimos años. Sin embargo, no ha habido una regulación en este sentido. En otros países, principalmente Colombia, Brasil, la regulación de este tipo de mecanismos hace que el que el crédito crezca y estabas mencionando estas leyes para fomentar la competencia y tratar de ver si el estado debe o no de participar en piso parejo con las empresas para tener la competencia”, mencionó Pablo Escalante en entrevista para el programa “Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

El exvicepresidente de la CNBV aclaró que esta ley busca poner un marco regulatorio que beneficia al trabajador para que no se sobre endeude, al poner un límite al endeudamiento sobre tu nómina del 40%.

La ley de cobranza delegada busca poner un marco regulatorio que beneficie al trabajador para que no se sobre endeude. Créditos: Archivo.

“Si tú hoy por hoy empiezas a firmar en todas tus tarjetas, pudieras llegar a tener un endeudamiento superior a lo que puedes pagar. Esta esta ley, lo que está buscando primero, es poner ese límite para que el trabajador pueda tener un límite y no llegar a depender o a estar pagando toda su nómina en créditos que muchas veces son muy onerosos en tasa”, comentó .

Escalante Tattersfield agregó que esta ley también pone una tasa de referencia, lo cual es inédito en México, en la que, si el prestador te cobra por encima de esa tasa, el deudor tiene la facultad de suspender el pago del crédito hasta que regrese a ese límite.

"El libre mercado sea el que ponga la tasa y así lo ha hecho el Banco de México, él pone una tasa de referencia, pero es el mercado el que pone las tasas. Sin embargo, la protección de los trabajadores muchas veces cuando la tasa es libre, y tú no tienes acceso al crédito, no hay más no hay dinero más caro que no hay. Sí a ti no te prestan, pues si tienes una emergencia, estás dispuesto a agarrar lo que sea a la tasa que sea", mencionó.

Pablo Escalante subrayó que esta ley de Crédito de Nómina con Cobranza Delegada permite una libre competencia, pero también inhibe que los créditos estén por encima de esa tasa de referencia para no perjudicar al trabajador.

¿Por qué los bancos no la quieren?

El consejero independiente de la AMDEN y exvicepresidente de la CNBV explicó que una de las principales polémicas con las que se ha politizado esta ley es porque se dice es que embarga el salario.

