Raúl Velasco despreció a Chico Che y se aprovechó de él tras su muerte: VIDEO

Francisco José Hernández Mandujano, quien era mejor conocido como “Chico Che” fue uno de los artistas que fueron despreciados por Raúl Velasco, no obstante, luego de morir el polémico conductor de “Siempre en Domingo” se aprovechó de su talento para subir el rating de su programa, por lo que en esta ocasión te contamos cómo es que fue este desafortunado episodio entre el famoso presentador y el intérprete de “¿Quén pompo?”.

Como bien se sabe, “Siempre en Domingo” fue la plataforma de lanzamiento para cientos de artistas donde también se presentaban personalidades que ya eran populares pese a que no encajaran del todo con la línea del programa debido a su apariencia, el mensaje de sus canciones o cualquier otra situación que no aprobara Raúl Velasco y así pasó con “Chico Ché y La Crisis”, quienes se convirtieron en todo un fenómeno durante las décadas de 1970 y 1980.

Chico Che se presentó en más de una ocasión en "Siempre en Domingo". Foto: Especial

Uno de los elementos característicos de Chico Che era su clásico overall y según en palabras del propio Raúl Velasco, la primera vez que se presentó el músico tabasqueño en “Siempre en Domingo” le pidieron que se cambiara para subir al escenario, por lo que este les dijo que así era como se presentaba siempre, hecho que no fue bien visto por los realizadores del programa a quienes no les quedaba de otra más que aceptar que cantara de esta manera con tal de tener a los mejores artistas como invitados al icónico programa.

El episodio más desafortunado entre Chico Che y Raúl Velasco ocurrió el 10 de julio de 1988 cuando “Siempre en Domingo” fue transmitido desde una locación en Toluca, Estado de México y en esa ocasión uno de los invitados era el intérprete de “¿Dónde te agarró el temblor?”, cuya presentación no fue transmitida debido a supuestos problemas técnicos, sin embargo, se dice que simple y sencillamente no quisieron transmitirlo por no considerarlo un artista al nivel del programa.

Raúl Velasco protagonizó diversas polémicas con sus invitados. Foto: Especial

¿Cómo se aprovechó Raúl Velasco de Chico Che?

El 29 de marzo de 1989, Chico Che falleció a causa de un derrame cerebral en su casa de la Ciudad de México y la noticia de su muerte causó una gran conmoción entre el público mexicano por lo que la producción de “Siempre en Domingo” decidió hacerle un homenaje y fue aquí donde presumieron tener bajo su poder una presentación inédita del cantante, la cual, fue grabada en Toluca unos meses antes y que no fue transmitida en televisión.

En esa ocasión, Raúl Velasco argumentó que la presentación de Chico Che había permanecida guardada debido a que en su momento no pudo ser transmitida por problemas técnicos, además, llenó de elogios al cantante y recalcó su humildad, sin embargo, su discurso no fue bien recibido por los seguidores del cantante, quienes emitieron fuertes críticas al presentador y señalaron que solo habían sacado el video para aumentar el rating de su programa, no obstante, nunca hubo una respuesta oficial del presentador a estos señalamientos y con el paso del tiempo se fue olvidando esta polémica.

