Hay una "farsa" tras el rompimiento de Belinda y Nodal; afirman podría ser mediático

Diferentes teorías y especulaciones han surgido después de que Belinda y Christian Nodal terminaran su relación, pues se ha dicho que el préstamo de millones de dólares y hasta infidelidades fueron las posibles causas de su rompimiento. No obstante, hay algunos que piensan que esto podría ser una estrategia mediática de los artistas.

En 2020 el mundo del espectáculo se sorprendió al conocer que Beli y Nodal estaban en una relación. Al principio todos creían que se trataba de una estrategia publicitaria para atraer más público al programa de 'La Voz México' en donde ambos estaban de coaches, sin embargo, con el paso de los meses demostraron que su amor era real.

A penas el año pasado la pareja más querida por los fans se comprometió y de acuerdo a lo dicho por el cantante de 'Botella tras botella' llegarían al altar este 2022. No obstante, los artistas anunciaron el término de su noviazgo dejando a todos impactados debido a que parecía que todo iba bien entre los dos.

Belinda y Nodal terminaron tras casi dos años de relación Foto: Especial

¿Nodal y Belinda terminaron como estrategia mediática?

Fue este miércoles cuando la grafóloga Maryfer Centeno, se presentó en el programa de Gustavo Adolfo Infante para analizar los dos comunicados del llamado 'Nodeli', que se planteó la posibilidad de que su ruptura sea una estrategia mediática y después de algunas semanas regresen.

En el canal de YouTube del periodista de espectáculos, la experta en lenguaje no verbal indicó que le llamó mucho la atención que después de anunciar su ruptura con Nodal, la intérprete de 'Bella traición' apareció en el aeropuerto con un abrigo blanco, un color que llama mucho la atención.

"¿Por qué justamente, o inconscientemente o apropósito, no quiere pasar desapercibida?", dijo la grafóloga que recordó que la también actriz, suele ir a la base aérea con ropa deportiva y esta vez eligió un atuendo mucho más llamativo.

"Yo creo que como estrategia mediática sería maravillosa, que terminaran y regresarán. Es una gran estrategia, hasta el 'no me vean, pero me pongo mi abrigo blanco'", especuló Centeno, que después tuvo una confirmación del conductor de espectáculos, pues señaló que un numerólogo afirmó que Belinda y Christian Nodal podrían regresar en unas semanas.

Las declaraciones de Maryfer Centeno toman fuerza después de que el intérprete de regional mexicano firmara un nuevo contrato con una disquera importante. Al respecto la grafóloga confirmó Nodal está realmente contento en la foto que subió para dar a conocer su convenio con Sony Music, por lo que los fans y seguidores empezaron a pensar en la posibilidad de que sea una "farsa" su ruptura.

