Hijos de Derbez revelan el futuro de Aitana; Vadhir y José Eduardo no se ponen de acuerdo

La dinastía Derbez es una de las más queridas de la televisión en México. Pero en esta ocasión no se trata de un nuevo proyecto de Eugenio, Aislinn, Vadhir o José Eduardo, sino del futuro de la más pequeña de la familia, es decir, de Aitana. Con tan solo 7 años tiene mucho tiempo para decidir qué hará con su vida, pero sus hermanos ya comenzaron a analizar las opciones para su hermana menor.

La historia de los Derbez en el mundo del espectáculo comenzó con Silvia, una de las actrices más reconocidas del Cine de Oro de México, tanto que fue considerada la “reina de las telenovelas”. Posteriormente Eugenio consiguió fama mundial en México y Estados Unidos. Después siguieron Aislinn, Vadhir y José Eduardo que siguieron los pasos del padre, por lo que la última en la lista es Aitana, quien ya mostró sus dotes musicales en diversas ocasiones.

Durante un momento de charla y diversión en “Pinky Promise”, donde además de revelar detalles sobre porque José Eduardo no se mudó a LA con el resto de la familia. También comenzaron a hablar sobre el futuro de su hermanita, pero no lograron ponerse de acuerdo entre ellos, ya que uno no quiere que siga los pasos del resto y se quede en el ámbito del espectáculo.

El futuro de Aitana

En la plática con Karla Díaz, José Eduardo y Vadhir hablaban de lo que debería de hacer Aitana cuando sea grande, donde el segundo hijo del protagonista de “CODA” confirmó que la ve dentro del mundo la farándula, José Eduardo fue el encargado de romper con todos los paradigmas al confirmar que no la ve siguiendo lo que toda la familia hizo.

“Ojalá no esté en este medio Aitana. Ya alguien que sea abogada, doctora. Le conviene algo más normalito, algo que sí deje”, expresó el hijo de Ruffo confirmando que no es fácil portal el apellido Derbez si eres actor o cantante, por lo que espera salga de ese círculo.

Se tiene que mencionar que la gente piensa que todo lo que han logrado los hijos de Eugenio tiene que ver con el apellido y lo que fue su abuela y lo que es ahora su padre. Por lo que consideran que no se valora el trabajo y esfuerzo de cada uno de los herederos del intérprete de ‘Ludovico P.Luche’.

Te puede interesar: Eugenio Derbez revela qué hará si Coda gana el Oscar a Mejor Película