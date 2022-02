Así suena “Vete ya” de Valentín Elizalde, pero en inglés | VIDEO

En TikTok se ha popularizado la cuenta de un usuario que lleva por nombre @natas.natas que cuenta con más de 70 mil seguidores que están al pendiente de su inusual contenido.

El joven sube algunos covers en los que muestra su voz, en su mayoría son canciones de regional mexicano, pero lo que al público le parece extraño es que la imagen del usuario no corresponde a alguien que le guste el género.

En uno de los videos que compartió muestra cómo se escucharía el popular tema “Vete ya” que corresponde al interprete mexicano Valentín Elizalde conocido también como “El Gallo de Oro”.

El cantante hace uso de una guitarra para tocar la melodía e interpreta algunas de las estrofas de la pieza. La grabación rápidamente se volvió tendencia y al momento cuenta con más de 6.2 millones de visualizaciones solo en esa red, pero hubo quienes descargaron el video y lo replicaron en otras plataformas.

“Vete ya

Si no encuentras motivos

Para seguir conmigo

¿Para qué continuar?

Es mejor terminar como amigos

Que ser como enemigos

Esperando atacar

Vete si no sientes que mi boca te provoca

Sensaciones cuando ronda por tus labios

Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias

Te recorro con mis manos

Nada justifica en esta vida soportar con la mentira

Una relación si no hay amor

Vete ya, si no hay amor”.