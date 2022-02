Bella actriz noruega que conquistó el Cine Mexicano tiene una nieta que triunfó en Netflix y Amazon

Muchas de las actrices que destacaron en la pantalla grande nacional llegaron desde otras tierras para conquistar el Cine Mexicano, como es el caso de esta bella noruega, que destacó en la pantalla grande y dejó una gran herencia, al tener un hija que siguió sus pasos como actriz y dos nietas que ya triunfan en plataformas como Amazon y Netflix.

Eva Johanne Chegodayeva Sakonskaya, conocida artísticamente como Eva Norvind, nació en Noruega el 7 de mayo de 1944, y además de ser reconocida como actriz, fue vedette, escritora, productora, directora y terapeuta sexual. Hija del príncipe ruso Paulovic Chegodayev Sakonsky y de la escultora noruega Johanna Kajanus..

Su vida en el cine comenzó con un papel menor en la película "Saint Tropez Blues", por la cual ganó el segundo lugar del concurso de belleza en el Festival Internacional de Cine de Cannes. En 1962 viajó a Canadá y después a Nueva York, donde fue reconocida por su belleza y pronto llegó a ser conejita de la Playboy y bailarina de Can-Can.

Eva Norvind nació en Noruega el 7 de mayo de 1944. Foto: Especial

Fue en el año 1964 cuando Eva llegó a México, y se convirtió en un símbolo sexual de la pantalla nacional, pues realizó una breve carrera en cine al lado de importantes actores como Mauricio Garcés.Algunas de las películas en las que se le recuerda son: "Juan Pistolas" (1966), "Nuestros buenos vecinos de Yucatán" (1967), "Santo, el Enmascarado de Plata vs. la invasión de los marcianos" (1967) y "Don Juan 67".

En 1968, se hizo fotógrafa cubriendo noticias de moda y celebridades, y viajó a París y a Nueva York. Además, escribió artículos de cine, y trabajó en la distribución de películas mexicanas a Escandinavia y viceversa.

El 15 de mayo de 2006, la bella noruega, Eva Norvind, murió ahogada en las playas de Zipolite, Oaxaca, luego de ser arrastrada por una ola que la lanzó contra las rocas.

Eva Norvind heredó su belleza y talento

Eva es madre de la reconocida actriz Nailea Norvind, quien nació en la Ciudad de México en 1970, pero a los 12 años se separó de su madre, momento en el que también se graduó en la escuela de actores de Televisa y comenzó su carrera en la telenovela "Chispita", misma en la que debutó como actriz de melodramas la cantante Lucero.

El mayor éxito de Nailea llegó a los 17, con la telenovela "Quinceañera", al lado de Adela Noriega y la cantante Thalía. La actriz tiene 2 hijas: Naian y Tessa Ía, quien a su vez son medias hermanas de la actriz Camila Sodi.

Sus nietas triunfan en Amazon y Netflix

Naian González Norvind es actriz de cine, televisión y escritora. Estudió la carrera de literatura moderna y cine en Francia, después ingresó en la London Academy of Music and Dramatic Art, en Londres. Debutó a los 17 años en la cinta "Lluvia de Luna" (2011), y más adelante protagonizó la película "Todo el mundo tiene a alguien menos yo" (2012).

Tessa y Naian son hijas de Nailea Norvind y nietas de Eva. Foto: Especial

En los Estados Unidos, ha participado en "The Devil You Know" (2015) y en la tercera temporada de "Gotham" (2016). En el 2020, apareció en "Nuevo Orden", película del director mexicano Michel Franco. Su más reciente cinta es "Sexo, Pudor y Lágrimas 2", donde interpreta a Matilde.

Por su parte, Tessa Ía González Norvind, además de ser actriz es cantante. Ha destacado por sus papeles en las películas "Después de Lucía" y "Camino a Marte", y en las series "Narcos", versión México, y "Desenfrenadas", éstas últimas de Netflix.

Una de sus series más recientes fue "De Brutas Nada", de Amazon Prime Video, donde interpreta a la protagonista, Cristina.

