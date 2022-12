La mejor película de Gerard Butler está disponible en Netflix y Estados Unidos no quiere que la veas

Gerard Butler se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos en Hollywood, sobre todo por su papel como Leónidas en la cinta “300”, mismo que lo ha catapultado como un ícono de lo masculino, mismo que lo llevó a ser acreedor de nominaciones para un Premio Empire al Mejor Actor y un Premio Saturn al mejor actor.

Además que consiguió una victoria para el Premio MTV a la Mejor pelea, pero aquí no terminó su éxito con este filme, pues el exitoso histrión originario de Escocia repitió papel en un flashback en la película "300: Rise of an Empire", actuación que lo hizo merecer nuevamente el reconocimiento del público.

En dichas cintas, Butler da vida al líder espartano que se enfrenta junto a 300 hombres en una batalla contra el ejército persa. Luego de ello ha sido parte de diferentes proyectos que no han gozado del mismo éxito, aunque se mantiene en el corazón del público por su representación de Leonidas y la famosa frase: “¡Esto es Esparta!”.

Sin embargo, el famoso no sólo interpreta personajes de ardua batalla, pues también logra desarrollarse con éxito en papeles más estrategas y de alto liderazgo intelectual, tal es el caso de una cinta disponible en Netflix que ha llamado la atención a nivel internacional debido a la temática que aborda dicha producción, pues tiene que ver con atentados a la Casa Blanca, algo que generó ruido en Estados Unidos debido a que hubo quienes consideraron que el filme puede ser sugerente a emprender algún atentado contra este recinto de poder nacional.

Una cinta de no te debes perder en la plataforma de "N" roja

Como se mencionó anteriormente, en su reparto está Gerard Butler, un destacado actor y productor escocés quien ha triunfado en decenas de películas en Hollywood, se trata del largometraje “Olympus Has Fallen”, o por su título en español “Ataque a la Casa Blanca” u “Olimpo Bajo Fuego”, misma que corresponde a una creación fílmica de acción dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por además por Aaron Eckhart y Morgan Freeman.

Esta película fue estrenada el 22 de marzo de 2013 en Estados Unidos por FilmDistrict. La película narra el asalto a la Casa Blanca por un comando de Corea del Norte, y se centra en el agente del Servicio Secreto Mike Banning en un esfuerzo por detener a los terroristas.

La historia comienza luego de que tras un accidente en el que solo consiguió salvar la vida del Presidente Asher (interpretado por Aaron Eckhart), el agente del Servicio Secreto Mike Banning (encarnado por Gerard Butler) decide dejar su puesto para trabajar en el Departamento del Tesoro, sin embargo, los planes cambian rotundamente cuando un comando norcoreano liderado por Kang (personificado por Rick Yune) ataca la Casa Blanca y toma como rehenes al Presidente y a su equipo, Banning se verá obligado a hacer hasta lo imposible para recuperar la seguridad.

