TFN se reúne con sus fans mexicanas en el Hallyu Fest y demostraron por qué aman México

TFN, conocidos anteriormente como T1419, sorprendieron a sus fans mexicanas al tener una reunión sorpresa como parte del Hallyu Fest, el evento K-Pop más grande de CDMX. La boyband surcoreana se dio cita con las EDELWEISS para disfrutar de un fanmeeting lleno de actividades y muchas sorpresas.

El Hallyu Fest ya arrancó con las primeras actividades de su festival y para encender motores realizaron una reunión de fans con TFN, uno de los grupos más populares en Latinoamérica gracias a su fusión del K-Pop y el español. Fueron 150 las afortunadas que tuvieron la oportunidad de convivir con los idols.

La cita fue en un reconocido cine de Reforma 222, TFN conoció a sus fans mexicanas, también regaló una presentación especial, obsequios y tuvieron la oportunidad de jugar con varias de las asistentes. Lucero Santiago, fundadora de Kmagazine aseguró que "es un honor poder llevar el K-Pop a los fans en México", pues con Hallyu Fest buscan traer a más artistas en las próximas ediciones, pues nuestro país es un gran mercado para la cultura coreana.

TFN: Así fue la reunión de fans en México, cantaron el "Cielito lindo"

En colaboración con una cadena de cine, el Hallyu Fest comenzó con sus actividades previas al festival que se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre. La tercera edición viene con todo y TFN fue una de las grandes sorpresas del evento, el grupo viajó a México para promocionar su sencillo "AMAZON" y ser parte del cartel de actividades.

Las EDELWEISS mexicanas tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a Noa, Sian, Kevin, Gunwoo, Leo, On, Zero, Kairi y Kio, quienes realizaron tres performances musicales con "AMAZON", "When de sun goes down" y una versión K-Pop de Cielito Lindo para agradecerles por su apoyo y amor.

Cortesía: Kmagazine

El fanmeeting tuvo una duración de casi dos horas, donde TFN tuvo que adivinar el objeto misterioso escondido en una caja, incluso conocieron la flor de Nochebuena, típica de México y aseguraron que podría representar a sus fans.

Otras afortunadas fans ganaron la oportunidad de tomarse una foto con todo el grupo y se llevaron un álbum autografiado por la boyband. TFN también reveló que los tacos son una de sus comidas favoritas y es algo que no puede faltar en sus visitas a México.

Foto de cortesía

La boyband invitó a todos sus seguidores al Hallyu Fest que se realizará el 17 y 18 de diciembre en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, un evento totalmente gratuito donde habrá muchas sorpresas más desde Corea del Sur. En el Heraldo de México, también te invitamos a ver muy pronto la entrevista que tuvimos con TFN y su experiencia en México, el latin K-Pop y su encuentro con Daddy Yankee.



