Aleida Núñez derrocha belleza y estilo con escotado abrigo

Aleida Núñez logró retomar su posición como sex symbol desde hace unos meses gracias a que incursionó en la venta de contenido exclusivo y para seguir conservando dicho estatus, la talentosa actriz y cantante dio una probadita de su candente contenido por lo que dejó sin aliento a sus fans pues derrochó belleza y sensualidad utilizando tan solo un escotado abrigo que además de hacerla lucir espectacular, también la hizo ganarse decenas de halagos con los que se reafirmó como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Aleida Núñez publicó la fotografía en cuestión, la cual, tuvo múltiples intenciones pues además de consentir a los casi cuatro millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, también trató de incentivarlos a que se suscriban a su página VIP donde publica todo su candente contenido exclusivo y por si fuera poco también aprovechó para mandar un inspirador mensaje.

Aleida Núñez acaparó las miradas con esta postal. Foto: IG: aleidanunez

“No se trata de ser bonita… la verdadera belleza viene de ser fuerte, inteligente, valiente, decidida y genuina en un mundo lleno de personas falsas… esa es la belleza que debe ser admirada”, fue el texto que escribió Aleida Núñez para acompañar su publicación, la cual, en tan solo cuestión de minutos logró acumular más de 6 mil likes.

En cuanto al outfit con el que Aleida Núñez derrochó belleza, estilo y sensualidad únicamente se trataba de un elegante abrigo en color negro, el cual, se destacaba por tener un pronunciado escote que le permitió a la actriz de “Corazón Guerrero” presumir sus encantos en todo su esplendor, no obstante, lo que verdaderamente enloqueció a sus fans fueron los seductores gestos que realizó para la cámara.

Aleida Núñez se llevó decenas de halagos. Foto: IG: aleidanunez

Las reveladoras postales de Aleida Núñez no pasaron desapercibidas para sus fans, ni para otras celebridades de la farándula, quienes se volcaron en halagos para la también cantante y llenaron la caja de comentarios de su publicación con cumplidos al estilo de “Estás más bella que siempre”, “Qué mirada tan hermosa”, “Demasiada belleza para una sola foto”, “Es un deleite a preciarte”, “Todo un bombón” y “Simplemente espectacular”.

¿Aleida Núñez está soltera?

Luego de romper con su supuesto Sugar Daddy, Aleida Núñez se mantuvo soltera por unos meses, sin embargo, manifestó que no estaba cerrada al amor pues le gustaría volver a llegar al altar con un hombre que la respete y que la apoye en todo lo que haga, al cual, aparentemente encontró en el empresario y comediante Martin Babilotte “El Francés” con quien incluso realizó un romántico viaje a Europa, sin embargo, desde su regreso al país no han vuelto a publicar fotos juntos y la también cantante no ha realizado declaraciones sobre su vida amorosa, por lo que se desconoce sí todavía están saliendo o no.

Aleida Núñez sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer hace poco más de dos décadas. Foto: IG: aleidanunez

