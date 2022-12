VIDEO | La prueba que confirma que Chabelo inventó el Universo de Marvel

Hace unos meses, Xavier López "Chabelo" estuvo bajo los reflectores luego de darse a conocer que había sido diagnosticado con cáncer; sin embargo, después publicó una historia en sus redes en la que aseguraba que lo hab��a vencido y negó que estuviera desahuciado. Sin embargo esta no ha sido la única causa por la que el actor de 87 años ha sido tendencia en redes sociales. El presentador de televisión también se ha hecho viral por los memes relacionados con su longevidad.

También ha hecho historia gracias al personaje de Gulp que interpretó en el programa de televisión La Carabina de Ambrosio. En ese sketch daba vida a un monstruo verde y alto que aparecía cuando César Costa se enfurecía ante las injusticias, y terminaba causaba graves destrozos.

Gulp estaba inspirado en Hulk, el superhéroe del Universo de Marvel, que es considerado como uno de los más fuertes. El ingenio mexicano llevaría no dejó escapar la oportunidad de llevar a la pantalla chica una parodia de la serie de El Hombre increíble.

En un inicio, el personaje de Gulp era interpretado por el "amigo de todos los niños"; sin embargo, después el papel se lo dieron a Miguel Ángel Fuentes por su gran altura, quien es originario de Tlacotepec, Oaxaca.

Otras polémicas

Otro de los temas por los que ha sido tendencia el conductor de En Familia con Chabelo es por un comentario que hiciera a la periodista mexicana Paola Rojas durante una entrevista, en el maco de del musical navideño "La Villa de Santa Claus" en donde participaría el longevo actor.

Durante el encuentro, a Xavier López se le veía muy serio; sin embargo, nadie se imagino la reacción que tendría cuando la conductora de noticias dijera "encantada porque me acaba de invitar a 'La Villa de Santa Claus". Él comediante nacido en Estados Unidos respondió: "No la invité, tiene que pagar su boleto". La actitud de Chabelo fue criticada en medios; sin embargo, no es una novedad que siempre se ha caracterizado por no quedarse callado ante situaciones molestas.

