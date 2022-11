Fue edecán de Chabelo e inesperadamente sufrió una terrible enfermedad

En el famoso programa de televisión En familia con Chabelo, el conductor solía aparecer acompañado de edecanes tanto en al inicio como al cierre del programa.

Una de ellas desafortunadamente enfrentó una terrible enfermedad: deficiencia de Alfa 1, que la obliga a estar conectada al oxígeno todo el día, ya que afecta los pulmones y el hígado ante la falta de proteína AAT.

Se trata de Jennifer MacDonald, quien también ha tenido que batallar con varios trámites para contar con la protección de la Comisión de Derechos Humanos y recibir el tratamiento que necesita.

"Hola Banda twittera les cuento que mis niveles de Alpha1 han incrementado y me siento muy bien! Gracias por su apoyo incondicional Banda acompañándome por mis vacunas & mi vida. @salomondrin @panaclo @drambm", escribió en su cuenta de Twiitter en marzo de 2021.

Cabe destacar que pese a su condición de salud, MacDonald comparte videos y mensajes motivadores en sus redes sociales, además es traductora de inglés, francés, italiano y portugués.

Asegura que sus traducciones son gratuitas. Foto:Twitter/

JenniferMacDonald

Su apoyo a Chabelo

En el 2020 se dio a conocer que a Xavier López Chabelo se le detectó un tumor cancerígeno en el tubo digestivo, por lo que recibió quimioterapias vía oral.

Luego, en mayo de 2022, el exconductor de En familia con Chabelo confirmó esa noticia a través de sus redes sociales, destacando que lo había superado.

Al respecto, quien fuera su edecán le envió un emotivo mensaje de apoyo: "Si es verdad lo que Mr.López dijo sobre su Salud,qué gusto se encuentre bien Me da que no se haya reconocido El tamaño de trabajo que realizó x tantas generaciones. A él todo mi amor y la mejor de las vibras cómo él en su momento me dió lo mejor de mi vida @chabelooficial".

