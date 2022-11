VIDEO: el incómodo comentario de Chabelo a Paola Rojas en una entrevista

Una de las figuras más conocidas y querida por los mexicanos es sin duda Xavier López, mejor conocido como Chabelo, quien llegó a miles de hogares a través de su famoso programa En Familia con Chabelo, el cual se transmitió desde 1967 hasta el 20 de diciembre de 2015, cuando dio por terminada el fin de una era que fue conocido por más de una generación.

Y aunque la imagen que siempre cuidó de "el amigo de todos los niños" se mantuvo intacta durante varios años, su actuar en diversas entrevistas o encuentros con medios de comunicación han dado de qué hablar, pues hay quienes consideran que ha sido grosero y arrogante cuando se le pregunta casi de cualquier tema, como lo sucedido con la controversial respuesta sobre lo que cenaría en Navidad de 2018.

El incómodo momento con Paola Rojas

En ese mismo momento con los medios, fue el turno de la conductora Paola Rojas para entrevistar al actor durante la promoción del musical navideño "La Villa de Santa Claus" en donde participaría Chabelo. Desde el primer momento del video se le puede ver bastante serio mientras la periodista lo presenta, la emoción que ella demuestra le provoca una pequeña sonrisa a Xavier, la cual desaparece a los pocos segundos tras lo que dice Paola.

"Estoy con Chabelo, con Xavier López 'Chabelo' encantada porque me acaba de invitar a 'La Villa de Santa Claus'" dice Rojas, lo que ocasionó que el actor regresara a un estado de seriedad y le respondiera: "No la invité, tiene que pagar su boleto". Con buen ánimo, la periodista corrige y formula de nuevo la frase: "¡Ah bueno! Me acaba de comentar que va a presentar en La Villa de 'Santa Claus'".

Sin embargo, para que quedara claro, Chabelo volvió a hacer una aclaración pese a que Paola ya había rectificado lo dicho: "Pero su boleto lo compra" y para este momento, la conductora de Netas Divinas hizo otro comentario sobre el tema y probablemente a lo que se refería Chabelo: "Por su puesto, si gorrona a estas alturas ¡imagínese nomás!".

En este contexto, cabe aclarar que Chabelo es conocido por no quedarse callado ante algo que le molesta, incomoda o bien, que simplemente quiere responder sin ser necesario, por lo que de nueva cuenta, contesta: "No, si yo no quería decirle que se convierta usted en gorrona" lo cual termina con risas entre Paola y Xavier, cerrando de esta forma el incómodo momento.

Las tajantes respuestas de Chabelo

Aunque después del inicio pareciera que la tensión se liberó, momentos después vinieron otras respuestas inesperadas del actor, pues en entrevistas de este tipo, generalmente son los actores o involucrados quienes buscan darle difusión a su proyecto platicando sobre él o dando detalles a las personas para que asistan.

Xavier López ha sido criticado por la forma en que le responde a los medios de comunicación. | FOTO: Especial

Paola acababa de dar las fechas del evento y una pequeña sinopsis, cuando Chabelo responde: "Así es, de eso se trata ¿y qué? ¿qué más?" a lo que Paola Responde amablemente: "Pues usted dirá ¡qué maravilla!" y enseguida, el actor la interrumpe para decir: "No, yo no digo nada, usted dígalo todo".

Finalmente Paola vuelve a hablar de la obra y en cuestión de segundos termina la entrevista que apenas duró un minuto con 40 segundos, suficientes para que los usuarios dejaran comentarios reconociendo el profesionalismo de Paola Rojas ante la actitud de Chabelo, pues aseguran que nunca perdió la cordura y mantuvo la calma.

