Venga La Alegría: Ella fue la conductora a la que le hicieron el "fuchi" en una posada | FOTOS

"Venga la Alegría" cambiará de rostros en 2023, pues ya casi es un hecho que habrá cambios en el elenco que estuvo al frente del matutino por varios años. Pero antes de decir adiós, algunas de las conductoras decidieron celebrar su posada navideña, pero sin esta invitada.

Y es que, al parecer no todo es miel sobre hojuelas en el programa, pues es posible que existan distanciamientos dentro del elenco. Y, aunque algunos ya renunciaron por voluntad propia y otros fueron despedidos con la ola de cambios que se avecinan en la televisora del Ajusco, una de sus compañeras no recibió la invitación para unirse a la fiesta de Cynthia Rodríguez.

A través de sus redes sociales, la ex conductora de Venga la Alegría, presumió la reunión que tuvo en casa de una de sus compañeras, pero muchos también notaron la ausencia de otra reconocida conductora del matutino VLA. ¿Le hicieron el fuchi? Casi todas las chicas estuvieron presentes, menos una.

Posada VLA: Esta conductora no estuvo invitada a la fiesta d eCynthia Rodríguez

En su cuenta de Instagram, Cynthia Rodríguez compartió lo que fue la posada que realizó en casa de Laura G, la anfitriona de la fiesta. La ex conductora se reunió con sus compañeras de VLA. Entre las invitadas, estuvo Kristal, Laura y ana Guerrero, del staff de Venga la Alegría.

En las fotos sin duda se pudo notar que no fue Anette Cuburu, quien ha compartido cámara con todas ellas, pero fue la gran ausente de la posada de Cynthia. Y, aunque no se sabe si no fue invitada o si no pudo asistir, todas las conductoras del matutino se la pasaron en grande, pues la cantante las considera muy cercanas a ella.

Gran noche navideña con mis amigas... Las quiero siempre

Las especulaciones sobre Anette Cuburu se dan porque al parecer van varias reuniones entre ellas donde no está presente, también hay quienes cuestionan por qué Laura G les cae mal, es lo que se puede leer en los comentarios de la publicación de Cynthia.