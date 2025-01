Kimberly "La Más Preciosa" y su esposo Oscar Barajas se separan tras acusaciones de múltiples infidelidades

A casi un año de celebrar su primer aniversario de bodas, Oscar Barajas, ahora ex pareja de la famosa influencer Kimberly "La Más Preciosa", dio a conocer su intención por separarse de la integrante de "Las pérdidas" luego de que revelará haber descubierto múltiples infidelidades por parte la celebridad de internet.

Por medio de un video compartido a través de sus redes sociales, el joven quien se mostró visiblemente afectado, acusó a Kimberly de haberlo engañado con diversas personas, actos de los cuales dijo haber tenido pruebas con las que incluso encaró a la que ahora pasaría a ser su ex esposa.

Posteriormente, Oscar Barajas expresó que se sentía molesto, triste y decepcionado, para luego asegurar que se separaría de manera definitiva de Kimberly "La Más Preciosa", comentando que su vida tenía que continuar, no sin antes externar una importante recomendación para sus seguidores.

"Me entristeció y me enojó. Ni modo amigos, la vida sigue, muchos van a decir: otra vez, pero realmente estoy decepcionado, esta vez es definitivo ya no hay vuelta de hoja, y realmente conozcan a las personas", señaló la ex pareja de Kimberly "La Más Preciosa".