Cómo son las blusas victorianas, la tendencia clave para la primavera y verano 2025

Cíclica. Esa palabra define al mundo de la moda porque los cambios de temporada siempre traen de regreso aquello que estuvo en auge en el pasado. Debido a que el invierno llegará a su fin el próximo 20 de marzo, las tendencias para la primavera y verano 2025 ya están a la orden del día.

Para esta temporada calurosa estarán de regreso las blusas victorianas cuyo punto de inspiración -como su nombre lo indica- es la época victoriana que recibe este nombre debido al reinado de Victoria del Reino Unido, quien lideró esta nación durante 64 años, periodo comprendido entre el 20 de junio de 1837 y el 22 de enero de 1901, día en el que falleció.

Alexander McQueen, Chanel y Simone Rocha son algunas marcas de lujo que trajeron de regreso estas prendas, ya que encontraron inspiración en este estilo elegante. A pesar de esta característica, estas blusas son acordes a los looks para el street style, así que todo indica que en 2025 predominará aquello que guarde relación con la moda clásica y vintage.

Las blusas victorianas están de regreso este 2025. Foto: Pinterest.

Cuáles son las características de las blusas victorianas

La estética victoriana ha estado en auge en varias ocasiones debido a que le aporta dramatismo y sofisticación a los looks y las tendencias de moda, asegura Vogue México y Latinoamérica. Por lo mismo, es fácil identificar este tipo de prendas porque sus características son irrepetibles.

Para saber que tienes ante ti una blusa victoriana basta con que la prenda tenga los siguientes rasgos; no necesariamente tendrá todos, pero sí al menos tres:

Encaje en su totalidad o parcialmente, ya sea como detalle o elemento principal

en su totalidad o parcialmente, ya sea como detalle o elemento principal Mangas abullonadas o con volumen considerable, característica que sí o sí está presente, aunque (las mangas) sean cortas

o con volumen considerable, característica que sí o sí está presente, aunque (las mangas) sean cortas Cuello alto e incluso con elementos decorativos que captan la atención en esta zona (cuello) y escote

e incluso con elementos decorativos que captan la atención en esta zona (cuello) y escote Cordones o cintas que pueden provenir del cuello, escote o las mangas

Cortes tanto sueltos como ceñidos

Estas blusas serán infalibles en la temporada primavera/verano, indican expertos en moda. Foto: Pinterest.

Cómo usar las blusas victorianas en la primavera/verano 2025

La estética victoriana suele ser atrevida y llamativa, lo que es notorio cuando un atuendo completo sigue esta línea de moda. Para no saturar los outfits es aconsejable elegir un protagonista; en este caso, las blusas victorianas son la respuesta porque el look puede girar en torno a ellas.

Durante la temporada primavera/verano 2025 hay varias maneras de usar las blusas victorias porque son versátiles; la clave es siempre encontrar un equilibrio, sobre todo cuando se desea mantener un aspecto limpio.

La opción más común es combinarlas con vaqueros , ya sean de piernas estrechas o amplias; una alternativa de esto son los pantalones de otras telas, sobre todo las ligeras para amortiguar el calor.

, ya sean de piernas estrechas o amplias; una alternativa de esto son los pantalones de otras telas, sobre todo las ligeras para amortiguar el calor. Igual se puede recurrir a los shorts , como Jennifer López hizo en diciembre pasado; de hecho, JLo fue de las primeras famosas en exponer el regreso de las blusas victorianas.

, como Jennifer López hizo en diciembre pasado; de hecho, JLo fue de las primeras famosas en exponer el regreso de las blusas victorianas. Y si la intención es tener un estilo boho chic, se puede apostar por faldas largas y lisas. Lo ideal es que tengan cortes rectos para no perderse en el volumen y, por ende, definir la silueta.

Los accesorios también tienen un rol estelar en los looks con blusas victorianas, ya que estos dan acentos. Por ejemplo, un cinturón puede ayudar a definir la cintura, mientras que un collar largo estiliza la silueta y enfoca -aún más- la atención en la parte superior del cuerpo y el look. Los bolsos de hombro y las bandoleras igual van bien con la estética victoriana, aunque los bolsos de mano no se quedan atrás, así como la joyería llamada maxi.

