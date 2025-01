Las tendencias en uñas acrílicas, elegantes y sencillas, para enamorar a tu "date" este San Valentín

¡El primer mes del año está por terminar!, pero estamos seguros que en tu mente ya estás pensando en San Valentín, una temporada donde el amor es el gran y único protagonista, no importa si lo enfocamos y demostramos a nuestros amigos, a nuestra pareja o para algún crush en el caso de los solteros. Si bien en esta época del año las rosas, los regalos y las citas son la sensación, lo cierto es que también podemos enfocarlo en nuestra imagen con los mejores looks, accesorios, maquillajes y hasta en el diseño de nuestras uñas.

Y si en esta última quincena del mes ya estás pensando en cómo renovar el diseño de tus uñas, te invitamos a hacerlo, pero esta vez desde las tendencias que dominarán el próximo 14 de febrero, fecha del Día del Amor y la Amistad. Pues es un hecho que hasta en los pequeños detalles debemos de lucir a la moda y prueba de ello son estas apuestas de manicura con nail-art que te flecharán; de acuerdo con lo que ya vemos en redes sociales y de mano de las manicuristas, hay elementos que ya son moda.

Entre las tendencias para San Valentín destacan los colores como el rojo, el blanco, la amplia gama de tonos rosados, lila e incluso los pasteles, que nos recuerdan la delicadeza y el romanticismo. Por supuesto, los tonos sólidos no son los únicos que podemos usar, sino que también en esta importante fecha podemos agregar decoración con diseños a mano alzada, pedrería, gel de construcción para diseños en 3D y una larga lista de elementos más.

Además, para las y los más enamorados, el 14 de febrero también representa un pretexto perfecto para llevar las iniciarles de la pareja en nuestras uñas, acompañadas por corazones y los colores de esmalte que prefieras. Por supuesto, las tendencias no sólo incluyen todo lo anterior, pues para aquellas personas que son más discretas también hay alternativas como es el caso del minimalismo sin sacrificar ninguna de las tenencias anteriores, es por ello que te compartimos ideas de uñas elegantes y sencillas.

Hay ideas sencillas y elegantes de uñas para usar en esta temporada. (Foto: Pinterest glowmess)

Uñas elegantes y sencillas de San Valentín

Ya sea que prefieras el acrílico o tus uñas naturales, estas apuestas te encantarán porque resultan las más chic del momento y a su vez mantienen la discreción al ser sencillas y elegantes; en ellas encontrarás desde el clásico francés con los colores de la temporada, las uñas nude brillantes o mate con corazones, pedrería discreta que te ayuden a elevar la belleza de tus manos y conseguir un estilo estético gracias a que tus dedos se verán más delgados y alargados.

Las uñas acrílicas te permitirán lucir unas uñas largas que estilicen tus manos. (Foto: Pinterest Temu)

Entre las tendencias de belleza para este 14 de febrero, se enfocan principalmente los colores y si bien puedes elegir tus favoritos, hay apuestas muy marcadas como los esmaltes en tonos pastel, brillantes, nude e incluso su apuesto con detalles de glitter. Conoce algunos de ellos con esta lista y no dudes en llevarlos en tu siguiente diseño de manicura, ¡y lúcete con el mejor nail-art!

Rosa pastel

Fucsia

Blanco

Rojo

Nude

Plateado

Rosa y cualquier tono de moda con glitter

Vino

Dorado

Esmaltes metálicos

Esmaltes magnéticos

Dorado

Los esmaltes con glitter se mantienen como una de las tendencias más fuertes del año. (Foto: Pinterest janel_luk)

Uñas San Valentín de almendra para la oficina

Las tendencias de uñas para el 2025 incluyen la forma de almendra tanto en cortas, como en largas, pero si hay algo que debemos de tomar en cuenta al llevarlas es también considerar si se acomodan para nuestras actividades diarias; un ejemplo muy claro es el ir a la oficina, en donde siempre tenemos que apostar por la elegancia. Es por ello que en estas ideas de nail-art te compartimos algunos colores y diseños que puedes implementar.

Tonos vinos o marrones con una uña de un color más claro y en mate junto a un corazón.

¿Les darías una oportunidad? (Foto: Pinterest lydmila100612)

Uñas cortas en tonos nude y con detalles como corazones metálicos y manchas doradas.

Si eres amante del brillo, pero no quieres llevar glitter, luce un estilo como este. (Foto: Pinterest melissamattes2)

Uñas cortas elegantes y bonitas para el 14 de febrero

Las uñas cortas son otras de las tendencias de este 2025 y si quieres lucirte al máximo con tus uñas naturales o con un acrílico que no lo parezca, sin duda tienes que darle la oportunidad a diseños como estos. Aunque puedes elegir colores llamativos como el rojo o el fucsia, si lo que buscas también es la discreción, aquí te compartimos una idea que seguramente te encantará.

Se trata de un diseño de uñas cortas y cuadradas, o forma de bailarina, en mate, pero lo llamativo es usar un efecto espejo con un hilo que sólo en una de las uñas forme un corazón; aquí puedes elegir un diseño plano o también irte por el gel constructor para tener un efecto en 3D. El dorado es un gran aliado para esta temporada. (Foto: Pinterest ean2007)

Uñas negras elegantes para San Valentín

Un error muy común es pensar que el esmalte negro no luce elegante y que no se puede llevar durante San Valentín al no empatar con los colores de la temporada; sin embargo, es uno de los más chic y modernos para usar en el 14 de febrero. Por supuesto, no hay que llevarlo de forma uniforme sobre la superficie de todas tus uñas, sino combinar el color con otros tonos de esmalte y diseños. Aquí te dejamos algunas ideas:

Uñas acrílicas negras con nude y corazones blancos.

Este diseño es perfecto para uñas naturales y de acrílico. (Foto: Pinterest Kiaraa33)u

Uñas nude con corazones negros.

¿Las usarías? (Foto: Pinterest mldzze)

Uñas con francés asimétrico en dos tonos y detalles dorados.

Un diseño como este resulta muy elegante. (Foto: Pinterest)

