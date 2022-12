La verdad detrás del odio que Marjorie de Sousa siente por Julián Gil

Una de las relaciones que prometían ser de las más sólidas fue la de Marjorie de Sousa y Julián Gil; sin embargo, cuando decidieron mudarse y poco tiempo después de que naciera su hijo Matías, llegó la ruptura. Desde entonces su separación ha sido una de las más polémicas del mundo de los espectáculos.

Pero ¿cuál es la razón por la que Marjorie no puede ver a Julián y además no permite que frecuente a su hijo? Según ha revelado el propio modelo y actor argentino, su relación se vino abajo luego de que se fueran a vivir juntos, pero no solos, sino con la madre de la actriz, quien sufre problemas de alcoholismo.

Esta situación nunca fue del agrado del actor argentino porque le tocó fibras muy profundas, debido a que sus padres también eran alcohólicos, así que volver a enfrentarse a una situación de esa índole, le incomodaba. Esa fue la razón por la que los conflictos entre él y Marjorie comenzaron a surgir.

Julián asegura que nunca abandonó a su expareja. IG/juliangil

Ante esta situación, Julián propuso a su entonces pareja que se le rentara una casa a su madre para que viviera de manera independiente o que la enviaran con el hermano de la actriz; sin embargo esta sugerencia no le cayó nada bien a de Sousa, quien decidió que fuera Julián el que se fuera de la casa.

"Su mamá tiene un problema bien grave de alcohol, esa es una gran verdad. Yo no estaba dispuesto, y yo desde de diciembre de 2021 hasta el día en que yo me fui de esa casa, se me convirtió en una tortura, hasta ese momento nosotros, Marjorie y yo no habíamos discutido", confesó en una entrevista con Yordi Rosado.

A partir de ese momento, su romance color de rosa devino gris debido a los pleitos legales. Marjorie obtuvo la patria potestad de Matías, quien tiene apenas tiene 5 años, y aunque el actor tiene derecho a ver a su hijo, eso no ocurre.

De acuerdo con el protagonista de De brutas, nada (2021), el que no pueda ver a su hijo responde a caprichos de su expareja; sin embargo, tiene la mejor disposición para verlo y compartir momentos con él.

El actor asegura que él no abandonó a la actriz, sino que a él lo orillaron a salir de esa casa porque a pesar de que propuso hacer algo para salvar la relación, Marjorie optó porque su madre se quedara sin importar el malestar que a él le causaba.

