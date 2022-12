Curvy Zelma paraliza Instagram con minivestido verde olivo que la consagra como la más sexy de redes sociales

Esta tarde, Zelma Cherem mejor conocida como "Curvy Zelma" se llevó las miradas en redes sociales al lucir un entallado minivestido verde olivo, el cual además de resaltar su figura, la hizo coronarse como la mejor vestida de Instagram, demostrando que el otoño todavía no concluye y que todavía es momento de aprovechar los colores de la temporada, tales como los verdes obscuros y los cafés.

De hecho, la bella influencer de apenas 31 años de edad suele ser tendencia en Instagram debido a sus atuendos, los cuales además de confirmarla como un ícono del estilo, la hacen ser un ejemplo del amor propio, ya que demuestra que las chicas son hermosas en cualquier talla y se pueden unir a las tendencias de moda sin importar su peso.

Pues, buena parte de la fama de Zelma Cherem viene de su cuerpo, el cual rompe con los estereotipos, y a pesar de que en un inicio fue muy criticado, la influencer vio la manera de darle la vuelta a dichas críticas para unirse al body positive, modificando así los adjetivos negativos y transformándolos en algo real y sensual, dando origen a su ya característico sobrenombre: Curvy Zelma, el cual la ha posicionado como todo un ícono en redes sociales.

No obstante, estas plataformas digitales no siempre le han dado la razón a Curvy Zelma, prueba de esto es TikTok, red social que recientemente le censuró una foto haciendo ejercicio por presuntamente "infringir las normas", lo cual derivó en que la imagen mostraba un poco de sus lonjitas, mostrando lo gordofóbica que puede tornarse la red.

"Vi una cantidad de fotos de chavas, que no tengo nada en contra de ellas, con unos cuerpos espectaculares, en tanga, brassier, y algunas sin brassier haciendo yoga, pero ¿eso no infringe las normas? ¡no! lo que pasa es que una chava con celulitis, con gorditos sí infringe las normas, porque no está bonito de ver", contó Zelma Cherem en el podcast de Marco Antonio Regil.