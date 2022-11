FOTO: Curvy Zelma enciende la red con sólo una camiseta

Curvy Zelma causó furor entre sus miles de seguidores en las redes sociales. Fue a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook que la conductora y cantante compartió con sus miles de fanáticos una fotografía en la que se le puede ver posando con sólo una camiseta, imagen con la que encendió las plataformas y la hizo coronarse como un ícono de estilo para las mujeres plus size o de talla grande.

La también actriz, ganadora de la primera temporada del reality "Quiero cantar", en el que actualmente ha participado como jueza, da clases de estilo para las mujeres curvy, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados.

Curvy Zelma luce su belleza en arriesgado look

La presentadora, de 31 años, conquistó a sus miles de seguidores en la plataforma de Meta con una fotografía en el que se mostró con un look arriesgado y revelador con el que pudo destacar sus piernas torneadas. En la instantánea se le ve presumiendo una camiseta de estilo rockero y vitange, en deslavado tie dye con estampado de letras y dibujos, y el nombre de la banda Rolling Stones en su Tour 1994.

Curvy se luce con sólo una camiseta y conquista la red. Foto: IG @curvyzelma

"Me presento: soy el amor de tu vida. #curvyzelma #curvylovers #ootd #beautybeyondsize #curvy", fue la frase y los hashtags que Cherem utilizó para acompañar la publicación en Instagram, red social en la que cuenta con 732 mil seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos, como en esta ocasión que ha recibido decenas de comentarios con frases como: "Eres perfecta enserio eres muy hermosa", "Divina" y "Me gusta como te ves con lentes. No solo eres muy bella en el exterior sino también lo eres en todo tu interior"; entre otras.

En la imagen que Zelma Cherem, nombre real de la presentadora, compartió con sus miles de seguidores, se le puede ver posando desde el cuarto de baño de su casa, vistiendo sólo una playera estampada con la que encendió la red y demostró que es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, como también lo confirmó con sus miles de "likes" generados con la publicación.

Zelma Cherem impone con su estilo moderno y arriesgado. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demostró con enterizo y otros looks que ha dejado ver.

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento.

