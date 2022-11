Curvy Zelma paraliza la red con ajustado body negro y vestido transparente

Curvy Zelma causó furor entre sus miles de seguidores en las redes sociales. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la colaboradora de "Venga la Alegría" (VLA), matutino de TV Azteca, compartió una fotografía en la que se dejó ver posando frente a un espejo y mostrando su curvilínea silueta en un ajustado body negro con vestido transparente, atuendo con el que paralizó las plataformas digitales y dio cátedra de moda.

La también actriz y cantante, ganadora de la primera temporada del reality "Quiero cantar" de VLA, en el que se ha dejado ver como jueza en los últimos días, da clases de estilo para las mujeres curvy, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados.

Curvy Zelma se luce en revelador look negro

La presentadora, de 31 años, se lució como nunca antes en la plataforma de Meta, con una fotografía en el que se mostró con un look sensual y atrevido, con el que destacó su curvilínea figura. En la imagen se le ve posando frente a un espejo, por lo que pudo mostrar el atuendo de frente y espaldas, revelando a sus fans que no teme a la censura y al qué dirán, pues dejó poco a la imaginación.

Curvy se luce en atrevido look negro. Foto: IG @curvyzelma

"Me gusta la persona que veo en el espejo, me gusta verme con amor y me gusta decirme cosas bonitas todos los días. Tardé mucho tiempo pero ahora no pierdo el tiempo y deseo que no lo pierdas tampoco. #curvyzelma #curvylovers #ootd #beauty #mirror #espejo #love #curves #curvygirl", fue como Zelma Cherem, nombre real de la influencer y modelo, acompañó la publicación en la red social.

En Instagram, Curvy cuenta con 732 mil seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de "likes" y comentarios con bellas palabras como lo hicieron en esta ocasión con sus mensajes: "Te vez con amor, por qué eres una Amor preciosa", "Eso una guerrera con todo el power", "Q mujer tan exquisita!", "Y a mí me encanta verte mi Curvy HERMOSA" y "Eres una diosa que sexy, hermosa, besos saluditos ", entre otros.

En las imágenes que Zelma compartió con sus miles de seguidores, se le puede ver posando frente al espejo, mostrando que viste un ajustado body negro de estilo strapless, pieza que se ciñe perfectamente a su silueta, y que combinó con un vestido largo en tela de encaje, lo que le da un toque sensual con las transparencias, prenda que también destaca por su pronunciado escote, como lo dejó ver en un video que compartió en sus historias.

Cherem conquista con su belleza. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demostró con el vestido con transparencias.

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, como lo hicieron con su más reciente publicación en la que presumió su outfit negro en la que recibió cientos de comentarios y más de 10 mil "me gusta".

