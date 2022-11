Curvy Zelma paraliza la red con "Gatita" en look de camiseta desgarrada

Curvy Zelma sorprendió a sus millones de fans en las redes sociales con un look arriesgado y moderno. En su cuenta oficial de Instagram la conductora compartió un video del atuendo que lució en su reciente visita a "Venga la Alegría" con el que presumió sus mejores pasos al ritmo de la canción "Gatita" de Bellakath, uno de los trends del momento y con el que hizo match al imponer con un estilo de camiseta desgarrada.

La también cantante, que fue ganadora de la primera temporada del reality "Quiero cantar", se ha dejado ver como jueza del popular show en días recientes, y con cada uno de sus looks da clases de estilo para las mujeres curvy, además de posicionarse como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues demuestra que la talla y la moda no están peleados.

Curvy Zelma se luce en look de camiseta desgarrada

La presentadora se lució en la plataformas de Meta con un clip en el que se mostró con un look sensual y atrevido, con el que destacó su curvilínea figura al combinar un body ajustado de color negro con una camiseta blanca de diseño desgarrado y botas altas que resaltaron sus piernas, imágenes que han causado furor entre sus millones de seguidores, quienes pronto la llenaron de halagos y bellas palabras.

"Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Styling @viko_navarro. Maquillaje @thebeautyglow.dc Peinado @patyuvita_hairstyle T-shirt y guantes @unreal_youth #curvyzelma #curvylovers #ootd #beautybeyondsize #sexy #gatitaquelegustaelmambo", fue como Zelma Cherem, nombre real de la influencer y modelo, acompañó la publicación en Instagram.

Curvy, que suma 732 mil seguidores en Instagram, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de "likes" y comentarios con elogios, se lució en la pantalla chica y las redes con su atuendo de estilo moderno y juvenil, con el que robó miradas y se unió a las famosas que han bailado en las plataformas digitales al ritmo de la canción "Gatita", que se ha convertido en la tendencia del momento.

Curvy conquista la red con "Gatita" de Bellakath. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demostró con el conjunto que llevó al programa de TV Azteca.

La conductora e influencer, de 31 años, ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento.

La influencer derrocha belleza. Foto: IG @curvyzelma

