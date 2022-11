Curvy Zelma: 4 bikinis con los que da cátedra de moda para chicas plus size

Curvy Zelma causa furor entre sus miles de seguidores en las redes sociales con sus looks. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook constantemente la conductora y cantante comparte fotografías en las que se le puede ver posando con sus mejores atuendos, y sin duda han sido sus bikinis con los que da cátedra de moda para las chicas plus size, pues confirma que la talla y el estilo no están peleados.

La también actriz, ganadora de la primera temporada del reality "Quiero cantar", que recientemente regresó a la competencia como jueza invitada, se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que los estereotipos que imponía el medio y la sociedad están cambiando.

Curvy Zelma se luce en bikini y conquista la red

La presentadora, de 31 años, conquista a sus miles de seguidores en la plataforma de Meta con sus fotografías en el que se muestra con looks arriesgados perfectos para destacar su silueta, lo que la ha llevado a convertirse en una de las favoritas de las redes, pues sus fans nunca pierden la oportunidad de llenarla de "likes" y halagadores mensajes en los que le demuestran su apoyo.

Curvy conquista las redes con sus looks. Foto: FB @CurvyZelma

Zelma Cherem, nombre real de la conductora y cantante, que ha ganado popularidad con sus colaboraciones en el matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría, se posiciona como un referente para las chicas plus size o de talla grande, y así lo demuestra con sus fotografías en coquetos bañadores de dos piezas, con los que muestra con orgullo sus curvas, eligiendo diseños modernos y juveniles.

Cuando se trata de bikinis, Curvy es arriesgada y no teme a probar con diversos estilos, pues la hemos podido ver con conjuntos elegantes en telas satinadas, o los clásicos en tonos neutros como el negro o el blanco, pero también ha dado oportunidad a las prendas más reveladoras o llenas de color, combinando piezas de colores sólidos con estampados, como los florales que nunca pasan de moda.

Impone con su estilo juvenil y moderno. Foto: FB @CurvyZelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da cátedra de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demuestra con sus entallados vestidos o las minifaldas.

La conductora e influencer, de 31 años, ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento.

Presume sus curvas en coquetos bikinis. Foto: FB @CurvyZelma

Se coloca como referente de estilo. Foto: FB @CurvyZelma

SIGUE LEYENDO:

Curvy Zelma cautiva en ajustado look de red y minifalda

FOTO: Curvy Zelma enciende la red con sólo una camiseta