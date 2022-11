Curvy Zelma cautiva en ajustado look de red y minifalda

Curvy Zelma sorprendió a sus millones de fans en las redes sociales con un look retro con el que cautivó. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook la conductora compartió una serie de fotos del look que llevó al concierto de los 2000´s Pop Tour, por lo que eligió un atuendo juvenil en el que combinó un ajustado body de red, con minifalda y top azul de estampado animal print, y unos botines negros de gran plataforma.

La también actriz, que fue ganadora de la primera temporada del reality "Quiero cantar" de Venga la Alegría, en el que se ha dejado ver como jueza en días recientes, da clases de estilo para las mujeres curvy, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados.

Curvy Zelma se luce en look de minifalda y top

La presentadora, de 31 años, se lució en las plataformas de Meta, con una serie de fotografías en el que se mostró con un look sensual y atrevido, con el que destacó su curvilínea figura. En la imagen se le ve posando con estilo frente a una ventana iluminada que hizo el contraste perfecto con su atuendo, que fue ideal para deslumbrar a sus seguidores, quienes la llenaron de halagos y "likes".

Curvy regresa a los años 200 con coqueto look de minifalda y body de red. Foto: IG @curvyzelma

"2000 vibes (vibras 2000)" Botines muy top @stevemaddenmx este estilo viene como un TREND lo vamos a empezar a ver en Todas las marcas ya verán. Consigan los suyos antes de que vuelen. #GenSteve #stevemaddenmx #curvyzelma #curvylovers #ootd #moda #fashion #style #2000 #cool, fue como Zelma Cherem, nombre real de la influencer y modelo, acompañó la publicación en Instagram.

Curvy, que suma 732 mil seguidores en Instagram, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de "likes" y comentarios con bellas palabras, se lució en el evento de música tan esperado por la generación de los años 2000 con un look de minifalda y top estilo ombliguera, conjunto en color azul con estampado animal print que combinó con un body ajustado de red, pues se observa que sus medias suben hasta el abdomen y el escote.

En las imágenes que Zelma compartió con sus miles de seguidores, se le puede ver luciendo al máximo su atuendo retro, que complementó con un peinado de baby braids, como se le llama a las trenzas pequeñas que lleva la presentadora, las cuales han tomado mucha fuerza en este 2022, pero son una tendencia que hace más de 20 años fue la favorita de todas las celebridades.

Cherem conquista las redes con su estilo y belleza. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demostró con el colorido conjunto que llevó al concierto con artistas de los años 2000.

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento.

