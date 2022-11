Curvy Zelma paraliza la red con mini falda de cuero y blusa de tirantes

Vaya que Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma apuesta por lucir sus curvas y lo hace de la mejor manera, pues su gusto por la moda hace que le coloque un toque especial a cada uno de sus outfits, en especial para seguir promoviendo el ya conocido "body positive".

La conductora siempre se deja ver en conjuntos que le van fenomenal a su figura y por su puesto lo combina con su hermosa belleza y carisma distintiva de ella. Esta vez compartió con sus más de 700 mil seguidores un look con que inmediatamente paralizó la red y es que resalta que tiene una de las figuras más envidiables del espectáculo.

"Saturday night", escribió junto a una publicación hecha en su su perfil de Instagram donde luce una mini falda de cuero en color vino y una blusa de tirantes entre lazados en color perla con un pronunciado escote en V, para acompañar su outfit se recogió el cabello y usó unas arracadas doradas.

La postal cautivó de inmediato a sus seguidores quienes no dudaron en llenarla de halagos y piropos acumulando más de 3 mil me gusta en cuestión de minutos. Y es que la también modelo se ha colocado en el gusto del publico desde su aparición en programas de revista y realities, donde ha dejado ver su lado más sensible y personal

Curvy Zelma se luce en outfit de transparencias que deja poco a la imaginación

Curvy Zelma se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de compartir varias fotografías en su perfil en Instagram en la que presumió su envidiable figura en uno de los looks más arriesgados que ha modelado después de consolidarse en la industria de la farándula.

Ante sus millones de seguidores en la plataforma digital, la ganadora del reality show "¡Quiero cantar!" demostró que la moda forma parte de su día a día pues lució de manera única utilizando un outfit que dejó poco o nada a la imaginación y así se lo hicieron saber los comentarios que recibió.

