Curvy Zelma presume su figura en diminuto bikini y conquista la red

Las chicas de tallas grandes pueden encontrar en Curvy Zelma a una gurú de la moda, pues es una de las celebridades que rompe estereotipos de belleza, como lo hizo recientemente al presumir su figura en un diminuto bikini. Como era de esperarse, la actriz y cantante conquistó la red al coronarse como la reina del estilo, ya que modeló diferentes diseños que la hicieron destacar su silueta, tan admirada por sus seguidores de plataformas digitales.

Zelma Cherem, nombre real de la también colaboradora de Venga la Alegría, es una conocedora de moda, así lo demuestra en sus redes sociales en donde siempre presume los looks en tendencia, por esa razón ha sido imagen de diferentes marcas, ésta vez colaboró con una empresa de trajes de baño que la invitó a ser parte de su pasarela para presentar su colección más reciente, por lo que la también influencer aprovechó para mostrar algunos momentos del detrás de escena.

Curvy Zelma conquista en bikini

En sus historias de su cuenta de Instagram, Zelma dejó ver a sus más de 732 mil seguidores, un poco de lo que vivió la tarde de este viernes durante su participación en la pasarela. Además, mostró algunos de los looks que lució y en una de las publicaciones cautivó a todos, ya que replicó un video en la que se le observa usando un coqueto bikini en color blanco y con estampado, con el que resaltó sus curvas y volvió a demostrar que la talla y los trajes de baño de dos piezas no están peleados, por lo que se pueden utilizar por cualquiera.

La conductora muestra sus curvas en bikini Foto: Captura de pantalla

El clip compartido por la empresa CAMIMARE con el texto "This is real body" (Este es el cuerpo real), muestra a Curvy Zelma, junto a otra modelo luciendo sus bañadores. Mientras su compañera enseñó un diseño completo, la cantante enamoró con su traje de baño de dos piezas que destacaba por su panty con listones a los costados, así como por su top de escote halter, con el que sin duda alguna se coronó como la reina del estilo de playa.

Asimismo, la también influencer de moda, mostró un segundo traje de baño, este diseño era completo, por lo que enseñó una opción para las chicas que son más discretas. La pieza era llamativa, debido a su color verde y a que tenía unos bolados en los hombros que le daban un toque más glamuroso a la prenda. De esta forma, Curvy Zelma dio a conocer varias maneras de verse espectacular en los días en la playa o la alberca.

Esta no es la primera vez que la joven talento de Tv Azteca, presume su silueta en diminutos bikinis, pues en otras oportunidades ha mostrado que las mujeres de talla grande también pueden verse espectaculares usando estas prendas de ropa, lo que rompe con los estereotipos de belleza, ya que usualmente se recomienda que las chicas de complexión robusta oculten las partes de su cuerpo, sin embargo, Cherem ha evidenciado que esto no es una regla.

Curvy Zelma muestra traje de baño completo Foto: Captura de pantalla

La ex participante de "Survivor" cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, también con vestidos cortos, minifaldas y elegantes outfits de gala, con los que genera cientos de reacciones positivas.

