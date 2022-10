Curvy Zelma derrite Instagram en escotado bikini rosa

Curvy Zelma causó impacto en las redes sociales, esto luego de que la guapa conductora compartiera en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, donde la siguen miles de fanáticos, una fotografía en la que se le ve disfrutando de una piscina y luciendo un escotado bikini rosa con el que derritió las plataformas y se confirmó como un referente de estilo y moda para las mujeres plus size.

Zelma Cherem, nombre real de la también cantante, que ha sido colaboradora del matutino "Venga la Alegría" y otros programas de TV Azteca, da clases de estilo para las mujeres curvy, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas mujeres que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados.

Curvy Zelma se luce con arriesgado escote

La presentadora, de 31 años, conquistó a sus miles de seguidores en las plataformas de Meta al publicar una instantánea en la que se le ve derrochando belleza y estilo. En la imagen se puede ver a Cherem posando desde una alberca y luciendo un atuendo de arriesgado escote en tono rosa, look que combinó con un peinado de estilo relajado al colocar su larga cabellera en un bun (chongo) alto muy chic.

Curvy conquista la red en atrevido look. Foto: IG @curvyzelma

"Mi mente ahí en ese momento, mi cuerpo lleva 40 minutos en la cama haciéndose güey!, cuando sabe que tiene que correr a mil compromisos y ya apagué 10 alarmas jaja por si andaban con el pendiente. Bonito día CurvyLovers ! Cómo van?!", fue la frase con la que la presentadora acompañó la publicación en Instagram, plataforma en la que cuenta con 732 mil seguidores, quienes pronto la llenaron de halagadoras palabras.

En la imagen, Zelma se lució en un coqueto atuendo de alberca con el que robó miradas, vistiendo un top en color rosa que destaca por su diseño de copas medias unidas al centro con una tira, lo que le da al atuendo mucha sensualidad. En fotografías anteriores, Curvy ya había mostrado el atuendo, en las que se pudo ver que la pieza la combinó con una coqueta panty de colores.

"La mujer más hermosa de México se hace presente", fue uno de los primeros comentarios que recibió Cherem en la publicación que compartió esta mañana de martes con la que derritió la red al posar con un look que eleva la temperatura, en el que se le observa luciendo un escotado bañador de dos piezas y confirmando que estas prendas son perfectas para todas las mujeres, sin importar su talla.

La conductora presume sus curvas con orgullo. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, también con vestidos cortos, minifaldas y elegantes outfits de gala.

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento.

Cherem enamora con su belleza y estilo. Foto: IG @curvyzelma

