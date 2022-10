VIDEO: Curvy Zelma deslumbra en revelador vestido de red con brillantes

Zelma Cherem, conocida artísticamente como Curvy Zelma, causó furor con el look que llevó en su reciente participación como jurado invitado en el reality "Quiero Cantar" de "Venga la Alegría", pues la ganadora de la primera temporada de la competencia se lució en un revelador vestido de red con brillantes, atuendo con el que deslumbró con su belleza y se confirmó como una reina de estilo.

La también cantante y actriz, que ha sido colaboradora del matutino TV Azteca en diversas ocasiones, y otros programas de la televisora del Ajusco, da clases de estilo para las mujeres curvy, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas mujeres que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados.

Curvy Zelma se luce con revelador look

La presentadora conquistó a sus miles de seguidores en la televisión con su aparición en VLA, pero también en Instagram, plataforma en la que replicó el look que llevó a la competencia de canto en un video donde mostró cada uno de los detalles del atuendo formado por un top negro de plumas, vestido de red con incrustaciones de brillantes, guantes rosas satinados y botas de red también con pedrería.

"Brilli, Brilli es una fantasía. styling @viko_navarro / total look @pink.runway / curvy faja @curvyfajas / aretes @aguaturcajoyeria / Guantes @monizencreaciones / maquillaje @yael.osornio_makeup.artist / peinado @andresjaramillohair", fue como Cherem acompañó la publicación en la red social, en la que cuenta con 732 mil seguidores, para agradecer al equipo encargado de lograr su outfit de impacto.

En las imágenes que Zelma compartió con sus miles de fans, se le puede ver posando a las afueras de los foros de TV Azteca, y presumiendo su revelador look, atuendo que hizo el complemento perfecto con su peinado y maquillaje, pues se lució con una coleta alta y deslumbró con su mirada que destacó con sombras rosas para hacer el match ideal con el detalle de sus elegantes guantes de tono fucsia brillante.

La conductora conquistó con su look. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, también con vestidos cortos, minifaldas y elegantes outfits de gala como el que dejó ver en VLA.

"Increíble mañana en @vengalaalegria como jurado de “Quiero Cantar” con los jueces @horacitu_oficial @patoborghetti @jorgeromano Quién es su fav??? esta temporada tiene mucha ondita", escribió Curvy para acompañar otra fotografía en la que se dejó ver junto a los encargados de calificar la participación de los concursantes del reality.

Curvy se lució en "Venga la Alegría" Foto: IG @curvyzelma

SIGUE LEYENDO:

Curvy Zelma enciende la red como sensual conejita en ajustado body rosa

Curvy Zelma derrite Instagram en escotado bikini rosa