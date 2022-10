Curvy Zelma enciende la red como sensual conejita en ajustado body rosa

Curvy Zelma dejó encantados a sus fanáticos en las redes sociales, esto luego de compartir un video en el que se dejó ver luciendo sus curvas en coquetos disfraces, pues la conductora y cantante se prepara para la llegada de las fiestas de Halloween en las que podría lucirse como sensual conejita con un ajustado body rosa, atuendo con el que encendió la red y lució al máximo su belleza.

Zelma Cherem, nombre real de la también actriz, que ha sido colaboradora del matutino "Venga la Alegría" y ganadora de la primera temporada del reality "Quiero Cantar", da clases de estilo para las mujeres curvy, y en esta temporada no podía ser distinto, y así lo confirmó con las imágenes que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en las que se dejó ver con todo tipo de looks.

Curvy Zelma se luce con sensual disfraz de conejita

Fue la tarde de este miércoles cuando la presentadora compartió en su cuenta de la plataforma de Meta un clip en el que dejó ver que se prepara para Halloween, pues realizó una sesión con atrevidos disfraces, destacando entre los atuendos uno de conejita en color rosa, con el que sin duda dejó ver toda su belleza y sensualidad, recibiendo cientos de halagadores comentarios de sus fanáticos.

Curvy deslumbra con su belleza. Foto: IG @curvyzelma

"Buscas disfraz para halloween? @fashionnovacurve tiene mil tallas, estilos y mucha fantasía. En mis stories les dejo el link #curvyzelma #curvylovers #ootd #fashionovacurve #halloween #beautybeyondsize #curves #sexy", fue la frase con la que la conductora acompañó la publicación en Instagram, plataforma en la que cuenta con 732 mil seguidores, con quienes demostró que las chicas plus size también pueden disfrutar al máximo de esta temporada.

En las imágenes, se puede ver a Zelma luciendo sus curvas y belleza en un coqueto atuendo de conejita, disfraz que combina un ajustado body rosa en tela brillante con pronunciado escote en forma de corazón, medias con figuras rosas, guantes de satín en fucsia y unas lindas orejitas, atuendo perfecto para las que prefieren algo romántico y provocativo, como la presentadora lo dejó ver.

"La más top", "Preciosa, hemosa, sexi", "Eres toda una diosa de Venus, estás bellísima" y "Con cualquier disfraz te verás preciosa", fueron algunos de los comentarios que recibió Cherem en la publicación que compartió con sus admiradores y que encendió la red al posar con looks que son perfectos para confirmar que todas las mujeres, sin importar su talla, se pueden lucir con los mejores atuendos de Halloween.

Zelma se luce en sensual look. Foto: IG @curvyzelma

Así se prepara para Halloween

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demostró con otros disfraces, como el de gatúbela, un enterizo de látex que destaca su curvilínea silueta.

La conductora e influencer, de 31 años, ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, como lo hicieron con su más reciente publicación en la que presumió muchos looks.

La conductora conquista con sus atuendos para Halloween. Foto: IG @curvyzelma

