Curvy Zelma paraliza la red en mini vestido de lentejuelas perfecto para brillar en Navidad

Curvy Zelma ya está en modo Navidad y así lo demostró en su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió un clip con looks especiales para las fiestas de la temporada, entre los que dejó ver un mini vestido de lentejuelas perfecto para brillar en cualquier evento con el que dio cátedra de moda para las mujeres plus size y paralizó la red con su belleza, como lo hace con cada uno de sus posteos.

La también actriz y cantante, ganadora de la primera temporada del reality "Quiero cantar" de "Venga la Alegría", en el que se ha dejado ver como jueza en los últimos días, da clases de estilo para las mujeres curvy, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados.

La presentadora, de 31 años, se lució en la plataforma de Meta con un clip, de sólo unos segundos, en el que se mostró con un look sensual y atrevido. En la imagen se le ve posando frente a una ventana, con el vestido corto y lleno de brillo, además de otros dos atuendos muy chic, una falda larga y negra con top cruzado en estilo metálico, y un jumpsuit verde con el que destacó su silueta.

"En estas fiestas decembrinas… Quién eres tú?. Obvio los looks talla grande de @colettecurve checa todo que tienen mucho glam, brillos y cortes súper favorecedores manas!!. #curvyzelma #curvylovers #curves #ootd", fue como Zelma Cherem, nombre real de la influencer y modelo, acompañó la publicación en la red social, clip que ja logrado obtener miles de "me gusta" y decenas de comentarios con elogios.

En Instagram, Curvy cuenta con 732 mil seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de "likes" y comentarios con bellas palabras como lo hicieron en esta ocasión con sus mensajes: "Eres una muñeca", "Sin maquillarte tanto, luces hermosa aún", "Curvi salu2 GranDiosa ", "Wow estan increibles yo quieroi", "Toda una reina, en toda la extensión de la palabra, me fascinas. Te envío besos y abrazos" y "Siempre he dicho estás hermosa y divina", entre otros.

En las imágenes que Zelma compartió con sus miles de seguidores, se le puede ver posando frente a un ventanal, mostrando que viste un ajustado mini vestido de lentejuelas en color plata, pieza que es perfecta para estilizar la silueta, pues su estilo cruzado lo hace ideal para destacarla cintura, un look muy chic con el que la conductora y cantante vuelve a dar cátedra de moda para sus fanáticos.

Cherem, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demostró con el vestido brillante y otros dos looks que dejó ver.

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, como lo hicieron con su más reciente publicación en la que presumió sus outfits especiales para Navidad.

