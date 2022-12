FOTOS | Carmen Villalobos se hace significativo tatuaje en la espalda, ¿qué fue lo que se puso?

Bien dicen que cuando una persona se hace un tatuaje debe presumirlo en sus redes sociales, pues al igual que asistir al gimnasio, no vale en caso de no hacerlo. En este caso, la actriz Carmen Villalobos decidió no faltar a la tradición e hizo lo propio con el diseño que decidió plasmarse en la espalda. Con una enorme sonrisa compartió el resultado del artista que utilizó su piel como lienzo para dejarle un pequeño, pero significativo dibujo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la también conductora publicó una serie de fotografías donde se puede observar el proceso al que se sometió, que aunque pudo resultar un poquito doloroso, a ella la dejó más que feliz. En este caso el responsable de la "magia" fue el artista colombiano Billy Virviescas, quien se especializa en hacer dibujos de animales con la mayor realidad posible.

"Les presento mi nuevo tatto y a @billyvirviescas el encargado de hacerlo! Billy ERES LO MÁXIMO! Gracias por tu paciencia, dedicación y súper energía! Me encanta rodearme de personas así!", escribió Carmen Villalobos en su publicación. De igual manera explicó el significado de su tatuaje y por qué es importante para ella.

(Foto: IG @robertvfotografo)

"Es de bien nacidos, ser agradecidos"

Bien reza el dicho "es de bien nacidos, ser agradecidos" y eso es precisamente lo que quiso enaltecer Carmen Villalobos a través de su tatuaje el cual es sólo la palabra "gratitud". "Mi tatuaje dice GRATITUD. Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica. Agradezco a diario y a todo momento POR TODO! La gratitud te ayuda a seguir creciendo", mencionó la actriz.

(Foto: IG @robertvfotografo)

De igual manera, la también empresaria remató con lo siguiente: "Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS". Asimismo, explicó que el tatuaje se le ve hinchado y rojo debido a que estaba recién hecho. Esto, por supuesto, fue algo que le aplaudieron en redes sociales. Fueron varios los mensajes que le hicieron llegar, pues mientras unos la apoyaron, otros hicieron sarcasmo del "enorme" diseño que se hizo.

"No se vaya a hacer tremendo tatuaje, adicta a la tinta", "Cerrando ciclos", "Gratitud: La puerta de la abundancia!", "Tanta foto pa un tatuaje de 2 minutos", "Jajajaja hoy me tatue el mismo pero en inglés hace 1 hora atrás! Un abrazo y estamos en la misma, agradeciendo siempre", "Te quedo hermoso el tatuaje. Y el pelo tambieeén. Saludos desde Argentina", son algunos de los mensajes que se pueden leer en su publicación.

(Foto: IG @robertvfotografo)

