Respira profundo antes de ver cómo lucía Camila Parker Bowles cuando era niña

Camilla Parker Bowles no deja ser el centro de la noticia no solo por ser la reina consorte sino, porque la forma como llego al poder no fue de lo más elegante. Todo lo que toca Parker es cuestionado o por lo menos dudado por la prensa británica y eso hace que no pueda tener un reinado normal como cualquier esposa de monarca.

Pero la esposa del rey Carlos III, no siempre vivió al ritmo del que dirán. Recordemos que ella era hija del comandante Bruce Middleton Hope Shand y Hon Rosalind Maud Shand, quienes lamentablemente murieron. Camila se crio en Sussex Oriental y South Kensington en Inglaterra y se educó en Inglaterra, Suiza y Francia.

Camilla Parker. Fuente: Archivo.

En 1973, Camilla Parker se casó con el oficial del Ejército Británico Andrew Parker Bowles, con quien tiene dos hijos, Tom y Laura para después divorciarse en 1995. Si vamos al pasado, se puede ver un gran cambio físico entre la pequeña niña retratada en la boda de Jeremy Cubitt y Diana Du Cane junto a su hermana y a la mujer que es hoy día.

Desde su juventud hasta hoy, Parker Bowles ha estado bajo la mirada de la prensa británica que no perdona ni olvida el engaño con el que Lady Di vivió su noviazgo y matrimonio con el rey Carlos. Ya instalada como una miembro de la realeza, Camilla ha apoyado diferentes causas sociales y médicas como la Sociedad Nacional de Osteoporosis, en 1994, institución a la que se acercó una vez que supo que su madre tenía este padecimiento.

Camilla Parker. Fuente: Pinterest.

En definitiva, Camilla Parker Bowles era una mujer muy bella que podía conquistar los corazones de cualquier británico. De hecho, fue su belleza la que la lleva al trono al enamorar al hijo de la reina Isabel II pero haciendo sufrir a toda la casa real. Hoy la vida la pone en otro lado, esperemos que sea la reina consorte que el mundo está pidiendo.