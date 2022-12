Ángela Aguilar paraliza la red con ajustado jumper negro de atrevido escote

A pesar de que la famosa cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, se ha envuelto en varios escándalos por su supuesta falta de educación con una persona de la tercera edad al no abrirle la puerta y por algunos comentarios clasistas que se viralizaron en la red social TikTok, sigue siendo una reina al vestir y salir a cantar en cada escenario que pisa. La joven hija del Pepé Aguilar demostró su elegancia al portar un jumper en color negro con un atrevido escote.

Hace unos días, Ángela Aguilar compartió una foto en su perfil de Instagram donde recordó el atuendo que lució durante los Premios Latin Grammys. El jumper negro bastante ajustado dejo ver su breve cintura, sus largas piernas y hombros estilizados. Y para dar ese look ranchero que adora lucir la más joven de los Aguilar se puso unas botas vaqueras de piel. Sin duda, el gesto ideal para una noche donde se premiaba el orgullo latino.

El color negro le queda muy bien a Angela. Foto: @angela_aguilar_

Ángela enamora a miles con su belleza

Para el makeup, Ángela mostró una faceta natural con poco maquillaje en el rostro, solo sus labios lucían un rojo carmín y sus cejas definidas daban esa expresión natural y juvenil que adora el fandom de la cantante. Donde se voló la barda fue en el atrevido escote que portó durante la noche y el enorme collar de plata con incrustaciones de diamantes.

Angela descansó unos días en una finca de Puerto Rico. Foto: @angela_aguilar_

Un piano de cola en color marfil y el lobby de The Mansion At The MGM Grand fueron testigos de la tremenda postal que nos dejó ver la belleza de la joven Ángela Aguilar y el enorme parecido a su abuela, Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, una maravillosa cantante y actriz mexicana.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar paraliza la red con minivestido negro que resalta su mini cintura

Ángela Aguilar es una verdadera amazona y estos videos revelan su pasión y destreza al montar hermosos caballos